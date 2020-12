Editorial 24-12-2020

Nochebuena

Esta noche es Nochebuena, y nos preparamos para celebrar esta fiesta de tanto significado para el mundo cristiano. Este acontecimiento está rodeado de costumbres y tradiciones



Con el Nacimiento de Jesús se cumple la promesa de Dios al mundo de enviar a un Salvador. Jesucristo es Dios hecho hombre.

Las tradiciones y costumbres son una manera de hacer presente lo que ocurrió, o lo que se acostumbraba hacer, en tiempos pasados. Son los hechos u obras que se transmiten de una generación a otra de forma oral o escrita.



En el caso de la Navidad, lo más importante de las tradiciones y costumbres no es sólo su aspecto exterior, sino su significado interior. Se debe conocer por qué y para qué se llevan a cabo las tradiciones y costumbres para así poder vivirlas mejor.

Esta vez, debido a la pandemia, la celebración será muy distinta. Nunca nos había tocado algo así. No obstante, en familia tenemos que tratar de que sea una cena especial, ya que se está celebrando el Nacimiento del Hijo de Dios.





Precisamente, en esta Nochebuena, debemos vivir las tradiciones y costumbres navideñas con el significado interior y no sólo el exterior para preparar nuestro corazón para el nacimiento de Jesús.