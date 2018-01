Opinión 04-01-2018

Non omnis moriar

Esta expresión en latín significa en principio “no moriré del todo” y de ella se dice en medios académicos, ¡es un tema “horaciano”!, refiriéndose a Horacio, como escritor. Los analistas hallan que es cuestión nuclear en su obra una deliberación permanente y manifiesta mediante intensas y profundas reflexiones acerca del significado de la muerte o del más allá, o a la supervivencia del alma después del final. Él considera que parte de sí mismo se encuentra incrustado en su obra-esto suele ocurrirle a los artistas y a quienes escribimos-, tenemos la tendencia dolorosa a pretender que se entrecruzan la existencia con la obra” mientras se posean lectores y la obra permanezca indemne”, mientras se conserven las obras, opúsculos, libros, ensayos, monografías, tratados, estudios.

Entonces así “se estará burlando a “Libitina”, dirá el mismo Horacio, “hacemos saber que este calificativo se usaba para denominar a la diosa de los inframundos, los muertos y los entierros en época de la mitología romana: léase a Horacio, Odas III, 30. En definitiva Libitina era la única encargada de velar sobre las obligaciones con los muertos, (protección, resguardo) para esto tenía un santuario ubicado en un bosque mágico, que se cree estaba emplazado muy cerca de Roma (Monte Aventino) donde era vererada como la diosa de los sepelios. En definitiva, se intuye, hay una pretensión secreta en todo autor de alcanzar la inmortalidad por medio de la obra, en el corazón de Non Omnis moriar reside escondida una esperanza oculta de todo poeta escultor, pintor y artista” trascender en la obra” cruzar el tiempo y hacerse inmortal.

Hace pocos días, fui invitado, en calidad de escritor y autor de variados ensayos y Cronista del diario “EL Heraldo de Linares, a presenciar una fabulosa intervención de rescate patrimonial y puesta en valor del fondo bibliográfico Valentín Letelier donde se ha procedido a gestionar los recursos económicos y humanos precisos para reinventar el concepto biblioteca del Liceo Bicentenario y en un lapso de tiempo acotado expertos en rescate patrimonial de la villa cultural Huilquilemu Sr. Horacio Hernández Anguita y Ana María González Yévenes, quienes aplicaron el plan estratégico de oficiosidad sobre todos los libros “ dirigiendo al contingente de ”Agentes patrimoniales” verdaderos interventores, que en lo principal siendo alumnos voluntarios del mismo liceo, los días sábados se pusieron mascarillas que cubrían su nariz y boca, guantes de gomas, en sus pequeñas manos y vistieron guardapolvos para pasar hoja por hoja de cada libro unos cepillos suaves, pinceles y brochas de varios tamaños para batir el polvo acumulado por el paso de los años y la no apreciación del valor de un libro, -entre página y página cayeron armazones transparentes de insectos, esqueletos de larvas secas, armazones de arañas que habían mudado su existencia dejando en su inconsciencia su antiguo ropaje entre las letras de molde de un importante libro.

Los vi un sábado lluvioso en el invierno recién pasado trabajando todos en esa usina casi ilusoria, que se montó para cumplir el objetivo, entre carillas de tanto libro inspeccionado salieron aquellas cosas que las personas tenemos la costumbre de intersectar entre páginas en los libros, una cuenta de luz, un pensamiento antiguo escrito en papel terso, para resaltar su valor, una breve e interesante carta de amor, que nadie lee, un calendario de bolsillo con publicidad de una zapatería añosa del centro de Linares , una breve carta de amor, respetuosos, incondicionales con su rol fueron dejando esos tesoros en un sobre grande guardando férreo silencio sobre el contenido. Los veo ahora felices recibiendo una medalla metálica grande con que el Liceo los distingue por su abnegada labor de agentes patrimoniales.

La referida intervención patrimonial ha incluido instalar muebles nuevos “full- espace “son estanterías que se mueven sobre rieles luego de dar vuelta un volante y quedan herméticos al cerrarse, hasta allí difícilmente podrán entrar agentes externos que puedan roer el papel, insectos, larvas y otros. Además poseen un sistema de seguridad contra los malos hábitos. Se ha instalado el más alto sistema de seguridad existente para proteger tesoros bibliográficos.

La intervención ha producido un catálogo que es un libro, el cual ya está publicado de 208 páginas con la clasificación fotografía y referencia para la orientación y conocimiento del investigador. Refiero como ejemplo preliminar que se han hallado entre los libros rescatados patrimonialmente, Obras Completas de Andrés Bello 1881, Obras de Valentín Letelier, Obras completas de Diego Barras Arana. En esta misión de rescate se han involucrado entendiendo inmediatamente el significado y trascendencia para la cultura la I. Municipalidad de Linares con el aporte de su Alcalde Sr. Mario Meza Vásquez. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la región del Maule por la apreciación y valoración de la calidad de la intención del proyecto, que dicho sea de paso fue postulado por el Centro de Padres del Liceo y la escuela Margot Loyola Palacios, ex escuela Francia, que actuó como agente difusor y colaborador del proyecto.

Incidentalmente me correspondió sentarme durante la ceremonia junto al escritor de diario El Heraldo Sr. Raúl Balboa Ibáñez, ex alumno valentiniano, profesor de Historia, gestor cultural, a quién percibí un tanto incómodo en su modestia cuando la Sra. Directora en su discurso lo alude diciendo “detengo este relato para exaltar el nombre de don Raúl Balboa Ibáñez que con su voz fraterna y experiencia de educador e historiador aportó a reconstruir la historia viva y génesis de esta biblioteca,” posteriormente me he enterado que guarda en su memoria las piezas claves de un rompecabezas que facilitó la labor de confección del catálogo antes referido. Dos o tres espacios más allá se hallaba, el profesor Jaime Gatica, columnista también de “El Heraldo” encargado de vinculación con el medio de la unidad educacional , a quién vi un sábado de junio trabajando con los alumnos que hicieron el rescate y cepillado de cada pieza literaria y ese día me mostró una edición bella muy antigua.

Mientras pensaba que tres colaboradores del diario nos hallábamos casualmente, como testigos presenciales de un momento tan magnífico, los violines de la orquesta de cámara del Liceo Bicentenario-formada por alumnos, terminaron su actuación tendiendo una cortina musical imaginaria. Luego vino el tradicional corte de cinta de inauguración. Casi al terminar ésta parte de la ceremonia alguien encendió las luces de la biblioteca tras una vidriera compacta, al instantes se escuchó lo que fue un solo ¡hooo! seguido de un aplauso cerrado que descargó las emociones contenidas de todos los espectadores hacia el lugar donde se concretaba visualmente el espacio biblioteca con elegantes lámparas y un magnífico retrato de Don Valentín Letelier. La valoración de la concreción del proyecto pienso, fue unánime con esa expresión natural y espontánea.

Me impactó una línea de lo expresado por uno de los alumnos que hicieron rescate patrimonial, quien dijo en su discurso algo así como “me gustó hacer esto porque encontré cosas que no están en internet”, juro que me remecí en mi asiento, por mi cerebro pasó una ráfaga fugaz, ¡que peligroso-pensé-! quizás cuantos otros, niños creen que solo existe lo que está hoy en internet. No sé si son muchos o pocos los que piensen así. Entonces la ecuación se cierra y se satisface por sí misma. El próximo paso es digitalizar la biblioteca completa. Uno: quedará al alcance de todos, dos: será la protección absoluta y no hay más. Tres: dejara de ser patrimonio exclusivo del colegio y pasa a la nube.

Gracias por la invitación Sra. Directora, gracias a las y los anfitriones de la comunidad valentiniana, me sentí muy grato entre ustedes en este acto de rescate patrimonial de fuego vivo que me llegó profundo al corazón, de ojos húmedos y miradas gráciles, lo tenue de las emociones humanas tiene entre lo sutil y lo sereno, energía que acompañará por tanto tiempo.

He decidido contarlo a los innumerables lectores que me siguen y a tantos linarenses dispersos por la faz del globo terráqueo que leen la edición digital del diario y a muchos posibles ex alumnos del Liceo de hombres en su fundación y actual Liceo Bicentenario Valentín Letelier Madariaga de Linares. La biblioteca hoy está renovada, protegida, y guarda tesoros. No solo libros, hay mapas, manuscritos, documentos variados, cartas, revistas y muchas y tantas cosas para soñar. Sin pensarlo al hacer el rescate patrimonial de la biblioteca permitió que sus autores permanezcan en el tiempo y no mueran jamás entonces se ha salvaguardo la obra y producto de ello “se ha burlado a Libitina Non Omnis Moriar”. Hasta la próxima.





Renato Hernández Riquelme, escritor