Opinión 28-04-2020

Nonagésimo tercer aniversario de Carabineros de Chile



En este nuevo aniversario de Carabineros de Chile, como Prefecto de la Prefectura de Carabineros de Linares, quisiera rememorar la historia de Carabineros ¡nuestra Institución! La Institución de todos los chilenos, desde aquel 27 de abril de 1927 hasta estos días, la esencia continúa siendo la misma; las fuerzas para ser cada vez mejores están presente de manera permanente, y en estos complejos escenarios, de convulsiones sociales, emergencia sanitaria, con una sociedad cada vez más exigente, ha llevado al país a situaciones extremas y difíciles, y nunca antes vistas, lo que ha significado desafíos constantes, ante los que nos hemos ido preparando para enfrentar y jamás claudicar, en beneficio de todos los habitantes de nuestra nación, sin excepción alguna.

El ser Carabinero es más que una profesión, es una condición de vida que, al momento de tomarla, nos acompañará hasta el último día de nuestras vidas; siendo la principal motivación el servicio a la Patria y sus ciudadanos. De forma asidua recibimos con alegría en reconocimiento por parte de los habitantes de Cauquenes y Linares; donde los Carabineros desarrollan su labor de manera desinteresada, manteniendo la convicción que la seguridad y el bienestar la comunidad, es una necesidad básica, en el cual se funda el fin último del ser humano, que es el ser Feliz.

Cuando abrazamos esta profesión, lo hacemos sin darnos cuenta de la dimensión que significa nuestra labor para la sociedad; desde resguardar el sueño de aquella niña inocente en aquellos momentos que el mal acecha, la paz del nido, hasta ir sin miedo tras el bandido, tal como lo indica nuestro Himno Institucional; esto lo vivimos durante cada momento, durante las 24 horas del día. Somos hombres y mujeres, que estamos insertos en la sociedad, nuestras familias, sienten y sufren las necesidades que todas las personas, es por ello que jamás podríamos mantenernos la margen, realizando lo justo, ya que nuestra mirada trasciende los horizontes y el tiempo. Deseamos lo mejor para todos, sin duda esto resulta complejo, no obstante, creemos en objetivos difíciles, nos motivan las aventuras que emprendemos, como los hombres y mujeres de bien, como nuestros Carabineros; confíen en nosotros, la esencia continúa siendo la misma desde nuestro origen, la prevención y el amor a servir.

Al cumplir 93 años, en estas circunstancias especiales, exentas de celebraciones y reuniones, es fundamental reiterar nuestro compromiso con el país, con la Región, con cada una de las localidades que conforman el Maule Sur; bajando desde las sierras del sector cordillerano “El Melado” hasta las aguas que bañan las costas de Pelluhue, en las cercanías del Rio Chovellén, sumado a ello el amor con que cada Carabinero, entrega en cada jornada al interactuar con la comunidad. Es por ello que se debe confiar en sus Carabineros, pues la visión a nivel global de esta nueva sociedad y la voluntad de todos, lograremos hacer que nuestra nación mejore cada día más, para vivir en tranquilidad y paz.

Agradecer a los Medios de Comunicación que de forma constante nos apoyan a través de sus diferentes plataformas, para interactuar con la comunidad; sepan que Carabineros están siempre dispuestos, especialmente en los momentos de crisis, donde la colaboración de cada uno de los actores sociales es fundamental para salir adelante y fortalecidos como sociedad. Este cumpleaños número 93 no es solo nuestro, sino de todos los chilenos, donde cada año se celebra en colegios, escuelas, jardines infantiles…actividades que en la actualidad no son posibles de realizar, debido a la emergencia sanitaria que vivimos; no obstante, háganlo propio, dentro de sus corazones, y sientan en cada uno de ustedes aún Carabinero, que los cuida y protege durante el día y la noche.

Reciban ustedes un saludo afectuoso a cada uno de los Carabineros de la Prefectura de Linares y de todo el País, a cuidarse mucho y que Dios los bendiga siempre.





(Prefecto de la Prefectura de Carabineros de Linares Nro.15, Coronel Álvaro Illanes Aguilera)