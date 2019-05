Cultura 05-05-2019

“Nosotras y las otras”, el desafiante ciclo de cine con el que festival FELINA retoma su actividad en Linares

Felina, el festival Linarense de cine nacional este 2019 cumplirá cinco años de vida. De tal manera, desde abril pasado la iniciativa se encuentra celebrando su cumpleaños con el desarrollo de una serie de ciclos de cine para diversos públicos.



Por ello y gracias a una gestión colaborativa -que incluye al Museo de Arte y Artesanía y al colectivo “Mujeres por Linares”- desde el miércoles 8 y hasta el 29 del mes en curso se estará presentando Nosotras y Las Otras, un ciclo de largometrajes cuyo foco está puesto en la mujer y la sexualidad.



El director del festival, Felipe Saldaño Valladares señaló que “estamos felices de iniciar el año con este ciclo porque creemos que no sólo viene a entretener, además se trata de películas que nos permiten abrir conversaciones y contrastar prejuicios pues todas ellas son tremendamente valientes y no dudan en pisar callos si tienen que hacerlo”.



Igualmente, la directora del Museo, Jimena Asenjo afirmó: “para nuestro Museo, es muy importante incorporar nuevas temáticas de discusión vinculadas a nuestra cultura e identidad. Estamos muy agradecidos de Felina y Mujeres por Linares por elegir este espacio, abierto a todas y todos, como sede de ese ciclo”



PROGRAMACION



La (Des)educación de Cameron Post (Estados Unidos, 2018). Una joven es obligada por su familia a asistir a un centro de terapia para reorientar la sexualidad. Gran Premio del Jurado Festival Sundance 2018. Mie/8, 19:30 horas.



Carmen y Lola (España, 2018). Carmen es una tradicional muchacha gitana. Un buen día conoce a Lola, que quiere ir a la universidad y llevar una vida distinta. Entre ambas se crea una complicidad que las lleva a afrontar los prejuicios y la discriminación. Premio Goya 2019 a Mejor Dirección Novel. Mie/15, 19:30 horas.



XXY (Argentina, 2007). Alex, una joven intersexual de 15 años comienza a explorar su sexualidad. Premio Goya a la mejor película Iberoamericana. Mie 22/, 19:30 horas.



Las Plantas (Chile, 2015). Florencia, una joven de 17 años, queda a cargo de su hermano en estado vegetal. En su desamparo comienza a explorar su sexualidad con desconocidos a través de internet. Premio Mejor Película Generación 14 Plus en Berlinale 2016.