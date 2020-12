Opinión 08-12-2020

NUESTRA ESCUELA DE ARTILLERIA DE LINARES





Nuestra Escuela de Artillería – como todas las demás Instituciones militares del arma en el mundo – debió celebrar su tradicional día de “Santa Bárbara”, el pasado día 4 de diciembre; y no pudo hacerlo, exteriorizando así el orgullo de todos sus soldados, con motivo de la dura crisis de salubridad que aflige a nuestra sociedad, de la que nadie está libre, razón por la cual el personal de nuestras Fuerzas Armadas ha debido esforzarse con tantos sacrificios en auxilio de la comunidad nacional.



No obstante, en la intimidad de los sentimientos de nuestros artilleros, el día del arma les ha permitido una vez más renovar los principios y valores que inspiran su vocación y el sentido más alto de la misión que la Patria les ha confiado, lo que cada uno de ellos procura cumplir con fidelidad a su juramento.



Así, pues, este 4 de diciembre no ha sido posible celebrar como hubiese gustado este día especial … pero, nuestra Escuela de Artillería – institución superior de formación de los soldados artilleros de Chile – tiene por delante una nueva ocasión extraordinaria para celebrar en grande , en muy pocos meses más … ¡ Siempre que Dios lo permita ! ... y habrá de permitirlo.



En Mayo del próximo año, nuestra Escuela cumplirá su primer Centenario, de acuerdo al Decreto Supremo que la constituyó, con el número 1.231, del 27 de mayo de 1921.

Su nombre legal más exacto ha debido ser el de “Escuela de Artillería del Ejército de Chile“, pero bien se sabe que, desde antiguo, mejor se le conoce como “Escuela de Artillería de Linares”, tal si nuestra ciudad y provincia fuese la dueña superior de la institución.

Quizás no exista tanto error en el uso de este apelativo, porque los artilleros de todas las generaciones cuando recuerdan a Linares hablan de “tierra santa” ; y, porque la unión entre nuestra sociedad y la Escuela ha sido desde siempre tan estrecha, tan querida, tan invariable, que desde sus orígenes se han observado como partes de una gran unidad.

En esto último no hay sorpresa. Si se tienen presente los antecedentes que antecedieron al establecimiento de nuestra Escuela en la ciudad de Linares, se advertirá que existe una amplia documentación en el sentido señalado: fue la propia sociedad linarense de los primeros años del siglo pasado, la que se movilizó activamente a través de distintas organizaciones civiles, el municipio, los parlamentarios del entonces , con el objetivo de que se instalara en Linares una unidad militar permanente que, con sus actividades, coadyuvara como un dínamo especial al desarrollo regional.

Comisiones, viajes a Santiago, entrevistas con las autoridades, en los diez o más años anteriores al año 1921, cristalizaron aquel año por una circunstancia singular, de aquellas de la cual se vale el Creador cuando quiere que las cosas resulten… y resulten bien, aún mucho mejor de lo imaginado.

Nuestra sociedad y sus autoridades regionales luchaban por una unidad militar, un regimiento, un destacamento. La fortuna premió sus esfuerzos con el establecimiento de una Escuela Matriz de Armas. Algo extremadamente superior.

Sucedió que al esfuerzo desplegado por la sociedad civil vino a sumarse - ¡quien lo hubiera pensado! – que el Presidente que debía decidir era don Arturo Alessandri Palma, y que el Ministro de Guerra (hoy Defensa) que debía cursar la iniciativa y su concreción efectiva era don Carlos Ibáñez del Campo, ambos nacidos en Linares. Como si lo anterior fuese poco, don Carlos pasó a servir dentro de poco la Presidencia de la República y, como soldado que era y linarense de tomo y lomo , tanto sabía de instituciones militares como de la tierra en que había nacido. Así fue que tanto la parte de la decisión legal, como luego la edificación de las instalaciones, dependieron en un plano superior de dos linarenses.

¿Hay algo de malo en que los Mandatarios, cuando asumen el poder de la República, deseen conceder a la tierra de sus padres en la que ellos nacieron, algunos beneficios especiales?... ¿ Se les puede acusar por esto de “tráfico de influencias” o “presiones indebidas?...

¡Nada hay de malo en ello, y jamás la ciudadanía ha condenado esta conducta que, juzgada con buen espíritu, representa la fidelidad y el cariño de las personas nobles que saben de gratitud con el pueblo que acarició sus infancias!...

Por lo demás, en la actitud de los linarenses que bregaron por dotar a la ciudad de una unidad militar existía, también, otro sentimiento noble semejante al anterior: quedaban aún vivos y en plena actividad una gran cantidad de mujeres y hombres que habían sido partícipes personales, directos o indirectos, o testigos sobresalientes, de la Guerra del Pacífico de 1879. Porque los jóvenes linarense que fueron al norte en defensa de Chile, con 18 años o algo más, treinta o cuarenta años más tarde - en 1920 - no tenían más de 60 o 70 años de edad.

De hecho, para entonces, no había desfile militar en el cual no formaran en todo Chile, en primera línea, vestidos con sus viejos uniformes azul y rojo, enaltecidas sus viejas Coronelas o Estandartes bajo las cuales ellos se habían conducido por las arenas del norte, aquellos a quienes se aplaudía como “los Veteranos del 79”.

Linares había formado su propio “Batallón Cívico”, excepcionalmente elevado a la categoría de Regimiento, comandado por un Coronel, cumpliendo distinguidas misiones en esa conflagración. Sobrevivían aún muchos de sus integrantes y ocupaban cargos relevantes.

Todo ello influyó decisivamente en la determinación superior para que la Escuela de Artillería quedase instalada, como hasta ahora, en lugar principal de nuestra ciudad de Linares. La Municipalidad cedió al efecto los terrenos que, hasta entonces, servían como un gran Vivero de plantas ornamentales para la ciudad; y las damas linarenses bordaron con sus manos el primer Estandarte de nuestro Instituto Artillero.

Todo esto deberá ser recordado con detalles en unos meses más; nuevamente con la participación más amplia de todos los sectores de nuestra comunidad linarense, junto a las más altas autoridades de nuestro Ejército.

El destino nos ha obligado a perdernos la celebración del día de la Artillería correspondiente al presente año… pero, en fin, la ya próxima celebración del primer Centenario permitirá borrar los malos recuerdos de estos difíciles días que tantos sacrificios y dolores han significado para tantas familias chilenas.

“Pro patria cum potentia et scientia” - Por la Patria con potencia y ciencia - un principio que reúne espíritu patriótico y actualidad científica acorde con el desarrollo moderno.









Luis Valentín Ferrada V.