Opinión 12-05-2020

Nuestra responsabilidad en tiempos de pandemia



Son tiempos difíciles, llevamos casi dos meses de crisis sanitaria en el país y han aflorado muchas cosas que como sociedad hemos tenido guardada, ha surgido la esperanza por sobre el miedo, ha surgido la solidaridad por sobre el egoísmo, ha surgido la empatía por sobre el individualismo, añoramos los abrazos y extrañamos las cosas cotidianas, nuestros padres y abuelos están guardados en su mayoría para cuidarlos y volver a abrazarlos sin miedo, volver a pasear junto a ellos, verlos reír y cumplir sus sueños de niñez, que disfruten de sus nietos y que sus nietos los recuerden toda la vida como personas maravillosas.

¿Cuánta responsabilidad tenemos en esta emergencia sanitaria?, cuestionamientos que emergen al observar las calles atiborradas de personas, que sin conciencia alguna se trasladan de un lugar a otro, sin medidas de seguridad, las que las autoridades repiten una y otra vez; como Carabinero me preocupa que a pesar de las infracciones y las contravenciones a las normas establecidas por la Autoridad Sanitaria y Administrativa, existan personas que arriesguen su salud y las de terceras personas por la imprudencia de sus actos. Como Carabinero estoy cercano a la gente y sus respuestas son muchas y muchas de ellas justificadas, pero los riesgos hay que minimizarlos, no hay medida de seguridad que sea exagerada para prevenir que esta pandemia siga avanzando. Entonces sí somos responsables, que esta crisis saque lo mejor de nuestros corazones y para ello se necesita ser simplemente humano cuya etimología nos lleva al humus (tierra) y se asocia con el hombre, con la humanidad y con el humor, condiciones que no debemos abandonar en tiempos de crisis y para ello es necesario amar.

Como Carabinero eso es perceptible, como Carabinero amo, como Carabinero sufro, como Carabinero siento, tengo penas y alegrías, momentos de ira y de raciocinio, pero siempre siendo humano, nos debemos a la humanidad y vivimos con humor, que es una forma altruista y optimista de enfrentar estos momentos tan complejos para cada uno de nosotros. Esto pasará en algún momento, eso es seguro, pero debemos aprender de lo que la vida nos está enseñando, respeto, valorar el instante, aprovechar a quienes nos dieron la vida, padres y abuelos, a disfrutar las cosas simples de la vida, a mirar a los ojos con verdad y solidaridad.

Un Carabinero es una persona que siente lo mismo que usted, un Carabinero es un ser humano que jamás saldría dispuesto a dañar a alguien o predispuesto a cometer acciones perniciosas; en tiempo de crisis, acérquese a los Carabineros, comparta sus inquietudes y miedos, exprese sus emociones y plantee sus problemas; el Carabinero también se nutre de sus experiencias y también nos da fuerzas para saber que nuestro trabajo está llegando de buena forma hacía ustedes, somos 24/7, somos prevención, somos humanos con ganas de entregar lo mejor de nosotros.





Para concluir, este día martes 12 de mayo, se celebra el día de la Enfermera, que desde el año 1974 se le rinde homenaje a su abnegada labor de servicio público y en estos días difíciles su tarea ha sido indispensable, vaya para todas ellas el reconocimiento y saludos de una comunidad agradecida.



(Subprefecto Administrativo de la Prefectura de Linares, Mayor José Lorca)