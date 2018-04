Opinión 03-04-2018

Nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros

La actual situación a que han sido expuestas algunas de nuestras Instituciones Armadas y Carabineros son muy preocupantes para el país y, en cierto modo, especialmente sensibles para nuestra comunidad linarense. Tanto nuestro Ejército como nuestros Carabineros poseen un vínculo histórico-cultural tan estrecho y apreciado con la ciudadanía de nuestras Provincias de Linares y Cauquenes, que los hechos dolorosos que puedan sucederle a estas dos grandes instituciones nacionales duelen aquí, por decirlo así, en lo propio. Seguramente, es el mismo afecto que todos guardamos por este territorio nuestro tantas veces histórico, y el recuerdo siempre vivo del General don Carlos Ibáñez del Campo, soldado y carabinero, lo que nos hace sentir al Ejército y a Carabineros de Chile como partes inseparables de nosotros mismos, y siempre orgullosos de ellos y por ellos.

¿ Existirá alguna familia en Chile, ahora o en el pasado, que no haya debido sufrir en algún momento por los injustificados estropicios y malas conductas de uno o más de sus miembros?... Nadie está a salvo. En las familias más honestas, distinguidas, nobles en sus procederes, nunca faltó por desgracia (aún entre hermanos de la misma sangre y educación) quien no manchara el buen nombre y la reputación de todos los suyos. Inevitable, como inevitable es la naturaleza humana. Y, cuando esto ocurrió ... ¿ fue por ello que toda la familia y sus demás miembros se hicieron deshonestos, indignos de respeto, desprestigiados socialmente?... No. Porque si así hubiese ocurrido habríamos cometidos, unos y otros, las más graves injusticias, a la par que los peores actos de hipocresía.

Sí...es cierto... lamentablemente ha sucedido (por razones que debieran investigarse hondamente) que un cierto número reducido de soldados y carabineros han cometido gravísimas faltas, que deben ser sancionadas del modo más enérgico y ejemplarizador.

Pero esos pocos autores de conductas inaceptables no pueden manchar con su actuar a todos sus demás compañeros que constituyen la inmensa mayoría, ni manchar tampoco a las Instituciones que, como tales, se encuentran siempre por sobre todos sus integrantes, incluso tanto de los buenos como de los malos elementos.

Los árboles más finos y nobles, cuando una de sus ramas enferma, se podan cuidadosamente pero no se cortan de raíz. El buen campesino, prudente y sabio, averigua el por qué de la enfermedad, la trata, la cura y salva el árbol para seguir gozando de sus frutos.

Esta es la hora de la gran prueba: quienes de verdad sentimos respeto, gratitud y admiración por nuestros soldados y carabineros - entre los que siempre querré personalmente contarme - junto con apoyar las decisiones de la más enérgica reacción de corrección, debemos también manifestar nuestro aprecio por los miles de hombres y mujeres que al servicio de la Patria y de nuestra seguridad social se entregan cada día con cuerpo y alma a la más noble vocación patriótica. Esta es la hora de demostrar que somos justos y agradecidos.

Por estos sentimientos de obligada nobleza cada vez que voy por una calle y encuentro a "la ley" (así llamaron durante largo tiempo nuestros campesinos a los carabineros) o a un soldado que mochila al hombro recién sale de guardia, me acerco a ellos sin conocerlos, me identifico, y les pido humildemente que me acepten darles un abrazo fuerte y sincero.

Un abrazo que simbolice en un pequeño gesto de amistad lo mucho que se valoran sus sacrificios, sus desvelos, sus guardias, sus turnos interminables bajo sol o frío, su lealtad con el país y con todos nosotros.

Ahora... si a ese mismo soldado o carabinero se lo encuentra en la alta cordillera, en el desierto o en la Patagonia sur, junto a las fronteras o en la Antártida solitaria, entonces el abrazo luce a poco... mil abrazos serían todavía poca cosa frente a sus ejemplos.

Nuestro Ejército y nuestros Carabineros son y seguirán siempre haciendo parte de la columna vertebral de Chile... y aunque a veces nos duela la espalda, la columna hay que cuidarla más que a ninguna otra cosa. ¿ O no ha tenido Usted alguna vez dolor en su espalda?...



Luis Valentín Ferrada V.