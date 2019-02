Editorial 03-02-2019

Nuestras gente, nuestras tradiciones

Mucho se critica a veces que Linares no posee grandes atractivos turísticos o que es poco conocida a nivel país. Lo cierto es que desde hace un tiempo a la fecha no se puede desconocer que existe una gran ofensiva comunicacional donde las autoridades encebzadas por el alcalde y secundada por la intendencia y otros personeros regionals y parlamentarios, han buscado posesionar la precordillera como un atractivo viable y potente que ya comienza a sentir sus frutos principalmente en el turismo rural. ¿Alguien se imaginaba que hace unos años atrás se iban a dedicar reportajes completos en televisión a las tortilleras o mostrar las maravillas del Achibueno?. Ni los más optimistas de seguro lo hacían, pero poco a poco se ha ido logrando, y eso hay que valorarlo y agradecerlo. Y de hecho, la fiesta del Mote con Huesillo viene precisamente a potenciar esto. A mostrar nuestra tradición; que quizás siempre estuvo, que quizás solo esperaba el momento, y que hoy sale a la luz, se abre espacios y se proyecta también como un nicho que debe ser considerado a futuro. ¿Quién no ha hecho un alto en la Alameda o en la Avenida Januario Espinoza paa degustar un mote con huesillo?. Sólo hay que valorar, rescatar y promover estas iniciativas que nos proyectan más allá de nuestras fronteras comunales.