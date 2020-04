Opinión 01-04-2020

Nuestro ministro de salud, el doctor Mañalich





Si en estos momentos alguien merece que pongamos la mayor atención sobre él, es nuestro Ministro de Salud ...

! Cuánta responsabilidad ha venido a recaer sobre sus hombros !... ! Qué terrible y difícil misión, como persona y como médico, le ha deparado el destino !...

Es muy curiosa la forma en que se desenvuelve el destino de cada persona, en el cual muy poca parte se elige o decide según nuestra voluntad. Todos tenemos un sino (palabra mágica) que nos coloca sobre un camino, nos prepara por largo tiempo sin que lo sepamos, hasta que llega el día de cumplir una determinada misión que posiblemente traíamos determinada desde el momento de nacer o antes, y de la cual no teníamos la menor idea.

Por lo mismo, es más fácil decir que predecir. Es más fácil analizar la vida de las personas desde el hoy hacia atrás y no al revés, porque así los finales se hacen explicables y comprensibles. El gran público llega a conocer a ciertas personas en el momento del cumplimiento de su misión, cuando todos los ojos de vuelcan hacia ella; pero, cuando se analiza su vida anterior, todo parece calzar, todo luce a preparación, toda la trayectoria semeja una suerte de ensayo de lo que estaba por venir.

El caso de Prat es un ejemplo. A Prat se le conoció después del 21 de mayo de 1879. Hasta ese día , aparentemente era un desconocido oficial de la Armada, nacido en una villa campesina de Ñuble - Ninhue - en la cual sus padres pasaban aislados un severo tiempo de estrecheces económicas. Era un joven provinciano meritorio, como tantos otros hijos de nuestras provincias. En la Armada no gozaba de estimaciones especiales y hasta había sido castigado y relegado a tareas menores. Lo sabía su institución y su corto círculo de relaciones familiares y de amistad.

Cuando se supo de su gesta heroica en Iquique - que Vicuña Mackenna proclamó a los cuatro vientos - muchos se interesaron por saber más acerca de él. Se abrió entonces su diario de vida con detalle, de principio a fin.

El país entero, conmocionado ante su valor, se enteró que en realidad toda la vida de don Arturo había sido por sobre todo una sucesiva cadena de actos preparatorios que anunciaban la llegada de su gran día.

Aparecieron los antecedentes de su niñez, de su vida familiar, de su defensa de sus compañeros de armas, de su formación como abogado, de su carrera en la Armada, y todas eran piezas que calzaban perfecto en un gran puzle, formando un cuadro íntegro, luminoso y aleccionador.

Con el doctor Mañalich comienza a suceder, paso a paso, algo semejante. Yo puedo afirmarlo porque algo conozco de su vida desde los tiempos de estudiante de Medicina, época ya lejana en que mi padre fue uno de sus Profesores en la Facultad del ramo de la Universidad de Chile.

Desde luego no es de creer que solo por casualidad sea que la mayor experiencia de Mañalich, como médico y profesor de Medicina, sea precisamente la de especialista en epidemias virales y bacteriales.

¿ Por qué eligió él esa especialidad hace cuarenta o más años atrás?...

Si Mañalich no fuera hoy Ministro de Salud, igual sería una de las opiniones científicas más valiosas con que cuenta el país en esta hora. Y esto no es ni puede ser pura casualidad.

Como en muchos otros casos, él quizás llegó a la medicina a partir de su propia grave dolencia, adquirida accidentalmente en su niñez. Sufrió un atropello automovilístico terrible, en Perú, y quedó gravemente herido; perdió entonces un órgano esencial : el bazo, que forma parte del sistema linfático, con el cual el propio cuerpo combate las infecciones y mantiene el equilibrio de los líquidos del cuerpo. Además quedó con sus riñones muy resentidos. Es suma , quedó desde niño como una persona muy expuesta a contraer toda clase de infecciones de virus y bacterias asesinas.

Aún así, por su entereza de caracter, se recibió como médico y pudo realizar una carrera profesional más que honrosa.

Hace diez años, su esposa experimentó una gravísima enfermedad que obligó a transplantarle un pulmón para que pudiera seguir viviendo. Fácil es imaginar lo que para ella significó desde entonces sufrir cualquier proceso infeccioso. Así, él y su señora, han vivido durante los últimos años gracias a cuidados y tratamientos permanentes y severos.

Ese hombre y su familia, unos de los más expuestos al drama de la emergencia viral de que padecemos, es el que hoy se encuentra a la cabeza de la conducción sanitaria que podrá salvar a los chilenos de los efectos de una pandemia dramática.

Sereno, firme en sus decisiones, ajeno a toda cuestión política indiferente para la ciencia médica, con el bien común por delante como norte de sus conductas, allí está cada día el Doctor Mañalich, de la mañana a la noche, sin descanso posible, dirigiendo una orquesta de personas y de medios siempre limitados y escasos , al borde de lo imposible, como un comandante en jefe de una operación que compromete el destino de 17 millones de chilenos.

¿No merece acaso el Doctor Mañalich el mayor respeto y admiración por todo ésto ?...

Por mi parte no titubeo ni un segundo : es seguro que mañana, cuando todo este drama haya pasado, la figura del Doctor Mañalich pasará a ocupar un lugar de honor en la Galería de la Historia de la Medicina Chilena.

! Cómo se habría sentido de orgulloso mi padre al saber que su excelente alumno nos brinda un ejemplo tan alto y de tanto valor moral y patriótico!

No podemos permitir, por respeto a nosotros mismos, que personas de malos espíritus dejen caer sobre el doctor Mañalich aquello "del pago de Chile".







(Luis Valentín Ferrada)