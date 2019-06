Opinión 05-06-2019

Nuestro propio tornado

Hace 56 años, aproximadamente, pasó un casi tornado por Linares y me causa gran extrañeza que no haya registro de tal acontecimiento.. El establecimiento más perjudicado fue el Instituto Politécnico y parte del Hospital.

Era un día donde la lluvia y el viento actuaban en gran complicidad.

El cielo era “una red cuajado de peces sombríos” como lo dice Neruda en su asertiva metáfora, refiriéndose a grandes y amenazantes nubarrones.

En esa época estábamos en clases, tercero comercial (Primero Medio de hoy).

Un costado de la sala tenía ventanales que daban al lado norte desde donde se divisaba una cancha de fútbol separada por un patio de recreo. Podíamos observar un amplio horizonte sin movernos de nuestros bancos.

De pronto todo se oscureció, y una bandada dispersa de grandes aves venía directo hacia nosotros. Fueron segundos, aún recuerdo el estremecedor ruido, todo quedó en tinieblas. La profesora señora María Luisa Arteaga, sin perder la calma nos ordenó que fuéramos saliendo de la sala y bajáramos las escalas sin atropellarnos. “Nada de gritos, somos chilenas, somos valientes”, decía, mientras bajábamos las escalas, al primer piso. ¿Qué está pasando? ¿Es un terremoto?. Eran lo que se oía en la incertidumbre del momento. Llegamos a la planta baja y ahí nos enteramos de que un tornado hizo presa de nuestro colegio. Los pájaros eran techumbre dispersas por la fuerza del viento.

El tornado afectó con violencia lo que tocó en su recorrido. Eso significó un buen tiempo sin actividad escolar por tener que repararse toda la techumbre del edificio.

He preguntado sobre lo ocurrido y solamente lo saben las personas contemporáneas ( de las que no quedan muchas)..

Y así llegan los recuerdos de este episodio, desapercibido en el tiempo, por lo que se ve.

Viene a mi memoria, algo que leí, hace poco, “ todo lo digo ahora, porque presiento que el poco raciocinio que me queda, se va desvaneciendo con el tiempo, me estoy volviendo torpe para todo, es la triste verdad de envejecer: se van perdiendo cosas que el recuerdo no puede aprisionar.”

El don de la memoria, donde aparecen pinceladas de formas y figuras como una detallada gama de ideas y acontecimientos. Es un tesoro tan grande que cuando comenzamos a perderlo poco a poco, como si fueran monedas que empleamos para el sustento de lo inolvidable pero que finalmente, el cofre queda vacío y nos enfrentamos al abismo de la apatía, el desgano, que nos torna vulnerables e impasibles ante cualquier estímulo externo, como un aroma, una melodía, un poema….

Es un pequeño ejercicio la reminiscencia del tornado, porque por un momento hemos vuelto a esos tiempos donde todo significaba un esfuerzo, como caminar muchas cuadras para llegar al colegio, que para hacer una tarea había que recurrir a la biblioteca para los trabajos de investigación, escribir a máquina con papel calco para sacar copias, esperar al cartero para saber de alguien querido., ir a la panadería con una bolsa de género, ir a la verdulería con un canasto, ir a la estación de ferrocarriles a encontrar un familiar, no existen los supermercados, menos los mall, Todo era más difícil de tener pero ¡ bendita dificultad!.Había tiempo para compartir y todo lo que costaba obtener se saboreaba como un gran triunfo.

Recordar el tornado es traer un poco de ese pasado que para todos siempre fue mejor.



(Tily Vergara)