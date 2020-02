Editorial 21-02-2020

Nuestros bomberos voluntarios

No es casualidad que todas, pero absolutamente todas las encuestas, den como la institución más confiable de nuestro país a una institución como Bomberos de Chile.



Y es que este trabajo silencioso, constante, sacrificado, quijotesco y hasta a veces incomprendido se ha ganado el corazón de todo un país agradecido.



No está lejos aquel tiempo es que bomberos con más corazón que conocimientos salvaba vidas y bienes.



Hoy en medio de exigentes capacitaciones y altos estándares de calidad en los contenidos, de la Academia Nacional de Bomberos es la encargada de entregarnos profesionales cada vez más preparados para enfrentar las emergencias.



Linares y el Maule Sur no se queda atrás y cada vez son más, los que deciden hacer el juramento de pertenecer a la institución más prestigiosa de Chile.



Bien por nuestros bomberos, bien por sus familias y bien por nuestro Maulesur. No decaigan y sigan adelante.