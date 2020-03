Opinión 28-03-2020

Nuestros médicos y nuestro personal de la salud





Se me disculpará si al escribir las siguientes líneas recuerdo con orgullo el hecho de ser hijo, hermano y cercano pariente de muchos médicos.

Lo hago no por vanagloria personal - que de vanaglorias no están los tiempos del presente, sino antes bien de humildades - sino para demostrar que muy de cerca he conocido, desde mi niñez, la verdadera significación de esta noble profesión, que tanto tiene de sacerdocio y apostolado laico.

Fui formado y educado entre los desvelos de mi bondadoso padre como médico social-cristiano. Nunca se han apartado de mi mente los gritos angustiados de medianoche a las puertas de mi casa familiar en el viejo Maipú, cuando clamaban: ! Doctor !... ! Doctor ! ...

Yo veía u oía a mi padre levantarse, en pleno invierno, para ir a socorrer a la madre, a la hija o al padre enfermo y prestarle los primeros auxilios, sin chistar, sin un reclamo, sin una queja. Quizás si con un agrado especial, si es posible decirlo de esta manera...

Recordaba mi padre a un antiguo tío que en Linares, durante muy largos años, había actuado siempre del mismo modo moral: el doctor Francisco Ferrada, quien al morir en los años de 1940 fue llevado en andas por una multitud de personas , a pie por las calles de la ciudad, desde el Templo del Corazón de María hasta el Cementerio Viejo Parroquial donde sus restos reposan.

Observé después la vida de enormes sacrificios que llevó mi hermano Carlos con igual doctrina. Y conocí a través de ellos a cien o más otros médicos ejemplares, amigos o compañeros de trabajo en la Universidad de Chile, el Laboratorio Chile, y en tantos otros centros médicos que largo sería enumerar. He tenido a través de mi vida amigos personales médicos, por quienes guardo la misma admiración.

Nació en mí - como no podría haber sido distinto - la admiración más grande por la Medicina, sus Médicos y personal de la salud. Porque en todos ellos era posible reconocer una nobleza espiritual incomparable, una vocación de servicio dificilmente igualable y un anhelo por poseer más y más conocimientos científicos actualizados que les permitieran luchar con el mayor éxito en el combate contra el sufrimiento de las enfermedades.

¿ Cómo y por qué yo no seguí esa vocación de médico, si sentía por ellos una admiración tan grande ?...

Sencillamente porque la vida de mi padre me enseñó que, para hacerlo, se requería poseer aptitudes muy altas y especiales que lamentablemente yo no poseía ni lejanamente. Para ser héroe civil o militar se requiere pasta; y no todos la tienen , sino unas muy pocas personas de gran selección espiritual e intelectual.

Digo y escribo todo lo anterior para rendir en estas líneas un sentido homenaje a todos los médicos y personal de la salud chilenos que, en estas horas tan inciertas e inquietantes, están dando lo mejor de sus personas para bien de todos nosotros.

Ellos lo saben: se encuentran en la línea de fuego en todos los centros de salud y hospitales, con la mayor exposición a resultar los más enfermos, lejos de sus familias, sin horarios ni turnos, dando batallas frontales contra una enfermedad para la cual no se conocen remedios, consolando, amortiguando sufrimientos y dolores, sin pedir nada para sí mismos.

Todos ellos son ejemplos muy altos de verdadero valor moral, y nuestra comunidad nacional debiera mostrarse muy impresionada de saber la calidad de personas que entre nosotros existen.

Son nuestros médicos y personal de salud construidos de una madera tan noble que, al verlos, nos recuerdan ciertos pasajes de la vida de Jesús.

Nuestros médicos, profesionales y funcionarios de la salud emulan ángeles que habitan entre nosotros y a quienes debemos y deberemos siempre tanto reconocimiento.

La medicina honra en estos días de grandes desgracias su juramento y su historia, porque muy grande y noble es la Historia de la Medicina en Chile y ellos en nada lo desmienten.

Sirva la "cuarentena" como un paréntesis de reflexión para echar al vuelo nuestros mejores sentimientos, entre los cuales el de la gratitud es ave muy hermosa.





Luis Valentín Ferrada V.