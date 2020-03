Política 18-03-2020

Nueva actualización del Minsal: Los casos confirmados son 201



Según explicó el titular de la cartera, Jaime Mañalich, ninguno de los pacientes que están hospitalizados está en riesgo vital.

Pese a que a primera hora de ayer se había informado que hasta ese momento había 181 casos registrados con coronavirus, cerca de las 11 horas el ministro Jaime Mañalich entregó nuevas cifras en el Palacio de la Moneda. Según explicó la autoridad, hay 201 pacientes confirmados, de los cuales "ninguno" está en riesgo vital, pero a que hay tres pacientes con respiración mecánica.

"Tenemos 201 casos confirmados, durante la noche en los exámenes que se hacen y que demoran varias horas, se detectaron 25 nuevos casos y en el ciclo de exámenes en la mañana 20 casos más lo que lleva a un incremento de 35 nuevos casos", dijo el secretario de Estado.

Junto con ello, "quisiera llamar inmediatamente a no sobrerreaccionar respecto a este número de nuevos casos que es considerablemente menor de los casi 80 casos que habíamos señalado el día anterior. Esto tiene variaciones día a día y el hecho de que tengamos menos casos nuevos hoy día no debe conducir a ninguna sobreinterpretación, sino que seguimos enfrentando unas enfermedad muy seria, una pandemia cuyo peak, el momento que vamos a tener más enfermos juntos, lo estimamos a la octava semana del inicio de esta enfermedad, entendiendo por inicio el momento del caso cero de la Región del Maule, el 3 de marzo recién pasado".

Respecto a los pacientes que están internados en centros asistenciales, comentó que "tenemos un total de nueve personas hospitalizadas más los cinco pasajeros de un crucero que están aislados en la ciudad de Puerto Montt y están hospitalizados esperando su evacuación, no por razones de severidad, todos ellos tienen una forma muy leve de comportamiento de la enfermedad, sino que están por aislamiento".

Por último, aseguró que "ningún paciente está en riesgo vital, todos los pacientes que están afectados tienen una falla mono orgánica, sólo del pulmón y hay tres que están en tratamiento de respirador, de ventilación mecánica por la severidad de la insuficiencia respiratoria aguda que les ha provocado el coronavirus".