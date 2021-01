Opinión 27-01-2021

NUEVA CONSTITUCIÓN Y DERECHOS HUMANOS



A pesar de que existen varias definiciones y formas de abordarlos, podemos definir los derechos humanos como las atribuciones que tenemos las personas para vivir en libertad y lograr nuestro máximo bienestar. Al reconocer estas atribuciones como derechos humanos, reconocemos también que alguien está obligado a velar y cumplir esos mandatos.

Así, los derechos humanos siempre implican una relación entre dos sujetos: todas las personas, sin importar su raza, sexo, nacionalidad, religión, o cualquier otra condición somos sujetos de derechos, mientras que el sujeto obligado es el Estado. Esto es así porque los derechos humanos nacen como una forma de limitar el poder del Estado en favor de la dignidad de las personas.

Existen varios tipos de derechos humanos. Los derechos civiles, también llamados libertades civiles, son derechos como la vida, la libertad y la prohibición de la esclavitud. Los derechos políticos, en tanto, se refieren a derechos que permiten la participación en la vida democrática como el derecho a circular libremente, a la seguridad personal y a votar. Por su parte, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se refieren a condiciones de vida mínimas que satisfacen la dignidad de las personas como el derecho al agua, la salud y a la educación. Además, es fundamental mencionar que si bien hay distintos tipos de derechos eso no significa que hay derechos más importantes que otros, existe interdependencia e indivisibilidad entre todos los derechos humanos.

Según la última encuesta de derechos humanos realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos el 2018, en la Región del Maule los derechos más conocidos y más vulnerados tienden a ser derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Dentro de los derechos más reconocidos están el derecho a la salud (22,5%) y el derecho a la educación (18,4%). Un poco más atrás están los derechos a la vivienda, al trabajo y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y ante la pregunta respecto de cuáles serían los derechos más vulnerados, el ranking lo lidera salud (24,3%) seguido del derecho a jubilación y pensión digna (16,7%) y luego el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (11,3%).

Debemos tener algo claro: la Constitución es fundamental para avanzar en la consagración y ejercicio de los derechos humanos.

Fiel a su rol subsidiario, la actual Constitución en materia de salud, por ejemplo, pone el énfasis en la libertad de los ciudadanos para acogerse libremente a un sistema de salud público o privado, no tanto en las obligaciones del Estado en la materia. Algo parecido ocurre con el derecho a la educación. Como ya vimos en nuestra columna anterior, la Constitución no dice nada respecto del derecho a la vivienda y tampoco sobre pensiones (salvo para referirse a las pensiones de las fuerzas armadas y de orden). En materia de agua, la Constitución no la reconoce como un derecho humano. En definitiva, hoy tenemos una Constitución que más que reconocer derechos, y su consiguiente obligación estatal, permite que el mercado supla al Estado, principalmente en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; precisamente aquellos detectados cómo más vulnerados en la región.

Lo que subyace en el fondo de la discusión constituyente respecto de la consagración y reconocimiento de estos derechos es precisamente el modelo económico que queremos para Chile. Un cambio de foco en el modelo económico impuesto por la Constitución significaría, por ejemplo, reconocer la función social de la vivienda, el agua, los bienes comunes o recursos naturales, entre otros.

Sin embargo, hay que mantenerse alerta. El sólo reconocimiento de estos derechos no será suficiente. Al redactar la nueva Constitución será necesario determinar las formas de implementación de éstos. La consagración de un catálogo de derechos sin formas que permitan su implementación sería papel mojado. Para ello será fundamental, entre otras cosas, que la Constitución asegure mecanismos para hacer exigibles dichos derechos. El recurso de protección que hoy consagra la Constitución es una herramienta que debe ser expandida a todo tipo de derechos sin excepción. Además, se tendrá que analizar otras formas de exigibilidad de derechos incluidos, como se hace en otras legislaciones, la potencial facultad colectiva de exigir el cumplimiento de derechos.

Por último, para hacer concretas las políticas públicas en materia de derechos humanos se requiere de mecanismos que permitan la distribución y descentralización del poder. En este aspecto será fundamental que la Convención Constitucional discuta sobre mecanismos de participación y transparencia que permitan imponer un marco para el diseño de políticas públicas en materia de derechos sociales y económicos. Para ello se podrían generar, por ejemplo, presupuestos participativos o con enfoque de derechos que propicien la tan necesaria democratización y descentralización del poder. Finalmente, para hacer carne los derechos sociales y económicos, creemos fundamental que se discuta sobre las facultades que se les va a dar a los tribunales de justicia (incluido o no el tribunal constitucional) para controlar el diseño y ejecución de las políticas sociales.







Ricardo Montero Allende,

Abogado