Opinión 02-03-2021

NUEVA CONSTITUCIÓN Y DERECHOS HUMANOS: ¿“DERECHOS” SOLO PARA ALGUNOS?



El 18 de octubre de 2019 marcó una Revolución sin precedentes en la historia de nuestro país. Al calificarlo de Revolución y no de “revuelta” o “estallido” no es por un simple capricho; mientras que la segunda se caracteriza por ser un movimiento de masas que, de forma espontánea, genera una gran presión disruptiva que logra ser sofocada por la represión estatal; la primera se caracteriza por ser un fenómeno destructivo y duradero que tiene como fin provocar el quiebre de un sistema social.

Precisamente, en este último contexto, el gobierno de Sebastián Piñera decretó un estado de emergencia ante la “grave alteración del orden público” estipulado en el art. 42 de nuestra Carta Magna que permite, a su vez, la facultad “para restringir la libertad personal y el derecho de reunión”, siendo una medida totalmente Constitucional y acorde al Estado de Derecho vigente (condiciones legales totalmente disimiles a un acto “dictatorial”). Sucesos que produjeron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución que hoy nos sitúa en un nuevo proceso: la redacción de una Nueva Constitución.

Lamentablemente, el problema no es tanto que el pueblo chileno se haya “rebelado” para hacer “justicia”, sino más bien que éste se haya revelado con gran violencia. Según cifras del informe desarrollado por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema: “Desde el 18 de octubre se han realizado 13.703 audiencias de control de detención, con un total de 22.256 imputados”. Es necesario, para no tomarlo con liviandad, mencionar parte de los delitos que se le imputan al 7% de los que hoy se encuentran en prisión preventiva desde estos hechos: robo en lugar no habitado (17%), robo con intimidación (10%), receptación (7%), tráfico ilícito de drogas (6%), robo con violencia (6%), robo en lugar no habitado (5%), “alzarse a mano armada en contra del gobierno legalmente constituido, incendio en lugar con resultados de muerte y ataque a funcionarios policiales”. Y, sin perjuicio de los excesos y rupturas de protocolo de parte de las fuerzas de orden público, es también de suma importancia que la justicia siga haciendo su labor con los miles de detenidos que fueron sorprendidos cometiendo delitos en este fenómeno altamente destructivo que generó un gran perjuicio a la economía, estabilidad y bienestar de la Nación.

Es por ello que, el proceso constituyente en cual se embarcó nuestro país “no puede separarse de la búsqueda de verdad y justicia (sic)” toda vez que, sabemos que aquel proceso se dio en un clima de violencia de parte de protestantes que transgredieron – principalmente- el art. 19 N°13 de la Constitución. En este sentido, para asegurar la legitimidad del proceso Constituyente, se vuelve fundamental fortalecer y garantizar el Estado de Derecho y el orden público (para aquellos ciudadanos que vieron y pueden ver transgredidos sus Derechos Humanos, reconocidos por la Constitución en su art. 19 N°20, en periodos de caos) para así generar las reformas institucionales que garanticen que esto no vuelva a ocurrir.

De ahí que, al contrario de lo que “creen” algunos de que el proceso constituyente servirá como una plataforma para delinear y garantizar los Derechos Humanos en el Estado y sus instituciones “en un contexto de graves y masivas violaciones a Derechos Humanos (sic)”– sin considerar los graves daños que muchos de estos individuos han causado a gran parte de la población-. Se podría creer -cayendo en esa falacia que Aristóteles llamó “petición de principio”- que también existe otra parte de la ciudadanía que está harta de ver destrucción, impunidad y violencia –pues si la pasáramos por alto “significaría desencadenar un proceso que no rinde cuenta con su contexto original (sic)”- de parte de personas que, hasta el día de hoy, siguen atacando muchas de las ciudades de nuestro país producto de cualquier disgusto y efervescencia del momento; y por tanto, desean que el proceso Constituyente sirva como plataforma que garantice el Estado de Derecho y los Derechos de las personas para que se haga efectivo el orden público que hoy se encuentra “atado de manos” por el miedo hipnótico, hegemónico e irresistible que ha adquirido el tema de los Derechos Humanos siempre usados en defensa de intereses partidistas ya que: “¿Quién vigila a los vigilantes?”.