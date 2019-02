Deporte 09-02-2019

Nueva Directora regional IND visitó medios de comunicación de la comuna de Linares

Sofia Rengifo Ottone ex seleccionada nacional de Hockey realizara un trabajo en terreno

Con muchas energías y con deseos de entregar todos sus conocimientos a los deportistas, asumió recientemente la Directora Regional del IND, Sofia Rengifo Ottone, con 33 años Ingeniero Comercial.

En su visita a Linares, fue acompañada por la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos. Sofia, tiene una visión como deportista de la realidad que tiene la Región del Maule, fue deportista de alto rendimiento en la especialidad de Hockey donde estuvo 8 años, para luego integrar la selección chilena de esta disciplina desde los 14 hasta los 20 años, lo que le permitió jugar un mundial junior e integrar la selección adulta. Asume con un solo objetivo realizar un trabajo en terreno “el deporte forma parte de mi vida y siempre esta presente en todo lo que hago y estoy muy feliz de estar en esta región. Tengo un apego especial con Linares, porque mi familia materna es de aquí. Nuestra misión como IND es motivar y apoyar a toda la población para que practique deportes, queremos un Chile, más activo que se mueva y desarrolle actividad física que es fundamental en la vida de las personas porque las hace más felices”.

En tanto para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos quien cumplió un año en el cargo, y conoce la realidad de la comuna señaló que han trabajado mancomunadamente con la gobernadora y el alcalde “el próximo 21 de febrero, nosotros vamos a tener el cierre de las actividades de verano, por eso estamos invitando a los linarenses a contar de las 19:00 horas, ese día”.

Uno de los temas que preocupa a ambas autoridades es el relacionado con la obesidad y sedentarismo. En esta materia , Rengifo agregó que “ no solamente en la región sino que a nivel país tenemos los índices más altos , nosotros para contrarrestar esta situación estamos implementando el plan de actividad física y deporte con miras al 2016 y 2025 , nosotros como Instituto Nacional del Deporte y el Ministerio tenemos lineamientos de planes estratégicos que tienen como objetivos solucionar estos problemas y la tarea es fomentar el deporte formativo a través de nuestro programa “Crecer en Movimiento” con acompañamiento de niños que van desde los 2 años hasta que egresen del establecimiento educacional con actividades deportivas con talleres y eventos , fomentando también el deporte recreativo , sabemos que todos no van al alto rendimiento . La idea es que una o dos veces a la semana se puedan desarrollar actividades deportivas a través de nuestros programas de deportes y participación social con talleres para mujeres, jóvenes, hay muchas ofertas programáticas en nuestra región.

Estadio atlético

Uno de los temas que preocupa es el relacionado con el Estadio Atlético, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos manifestó que “este proyecto tiene RS, pero el municipio tiene que subsanar unas observaciones, por lo tanto, los recursos tienen que ser dados a través del FNDR, si viene cierto el IND, ya le dio su pertinencia en su momento y ahora esta en manos del municipio de Linares de tratar de subsanar estos inconvenientes”. Se ha comentado que el proyecto sufriría algunas modificaciones.

El Tucapel Bustamante Lastra

Vemos como los estadios que están en el Maule Norte, crecen en infraestructura y nosotros cuándo? La respuesta no se dejo esperar por parte de la Seremi del Deporte, quien agregó que “los lineamientos de trabajo de esta administración están enfocados a la infraestructura de gran magnitud hacia lo que son los Juegos Panamericanos, porque si bien es cierto Santiago será la sede hay que hacer una Villa Olímpica, por lo tanto, hay que comenzar a construir y reparar lo que tenemos. Todo lo que sea infraestructura de mayor magnitud en estos momentos como Ministerio e Ind no va hacer de hecho la piscina temperada que se está construyendo en Talca y la remodelación del estadio fiscal fueron cien por ciento del FNDR, entonces yo insto al alcalde de la comuna de Linares, para que presente proyectos, nosotros estamos llanos de poder apoyarlos para mejorar la infraestructura de los diferentes recintos deportivos al FNDR.



