Crónica 24-02-2022

Nueva iniciativa de Prefiero el Maule busca ayudar a diferentes oficios en la región del Maule

El objetivo es generar una comunidad que entregue recomendaciones de diversos oficios a través de redes sociales.





Como una manera de ayudar a los maulinos que desarrollan diferentes oficios orientados a los servicios, la campaña Prefiero el Maule comenzó esta semana una excelente iniciativa para potenciar y recomendar a distintas personas de todas las comunas de la región del Maule.

El objetivo es pedir recomendaciones y que la gente bajo el post publicado en las redes sociales de Prefiero el Maule (Instagram y Facebook) puedan escribir: nombre, teléfono y comuna de la persona que recomendarán de acuerdo al oficio.

Modistas y Modistos fue el oficio que comenzó esta iniciativa y ya cuenta con muchos comentarios en ambas redes sociales. Desde Prefiero el Maule esperan que existan recomendaciones de cada comuna y que luego los maulinos puedan hacer búsquedas y llamar a esas personas recomendadas.

Dentro de las categorías se vienen las siguientes: gasfíter, reciclajes, mecánico, nutricionista, eléctrico, profesor particular, jardinero y entrenador personal, entre otros.

Desde el equipo de Prefiero el Maule pidieron a la comunidad ser generosos en compartir datos porque así más personas llamarán y su recomendado tendrá más clientes. “Pedimos comentar, poner me gusta y compartir cada publicación de nuestra campaña porque esta cruzada es de todos los Maulinos. somos nosotros los llamados a ser verdaderos embajadores de nuestra Región”, expresaron los organizadores.

Además, agregaron que “esperamos que sea una herramienta valiosa para muchos que les cuesta darse a conocer o que no tienen recursos de hacer publicidad. Prefiero el Maule está con los brazos abiertos para brindar apoyo de manera voluntaria y gratuita. Nuestro motor son los emprendedores y pymes de nuestra región, pero también nos damos cuenta que existen miles de personas que no están formalizadas y que requieren difusión para poder realizar sus trabajos a domicilios o entregar sus servicios en las distintas comunas donde se encuentran”.