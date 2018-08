Social 19-08-2018

Nueva Ley Migratoria Revisan los puntos de mejora para responder a la migración en Chile

Parlamentarios, representantes de organizaciones, académicos y estudiantes de educación superior reflexionaron en exitoso seminario organizado por el Centro de Estudios Migratorios e Interculturales de la UCM.

Con un importante marco de público se desarrolló en la Universidad Católica del Maule (UCM) el Seminario-Taller “Migración en Chile: Nueva Ley de Migraciones, Políticas Públicas y Derechos Humanos de los Migrantes”, actividad realizada el 10 de agosto en el Auditorio Monseñor Manuel Larraín del Campus San Miguel de la UCM en Talca, con la presencia de parlamentarios, autoridades locales, representantes de organizaciones, académicos y estudiantes.

Dando la bienvenida al seminario, el rector de la UCM, Dr. Diego Durán, destacó que “En muchos casos la migración surge por buscar condiciones de supervivencia, tema complejo que nos dice que como humanidad no hemos sido capaces de garantizar lo mínimo necesario para vivir dignamente. Es un problema y una situación de pregunta para cada país y que nos exige ver cómo debemos estar preparados y las leyes son una opción en este camino sin perder de vista el lado humanitario”, sostuvo.

La directora del Centro de Estudios Migratorios e Interculturales UCM, Dra. Myriam Diaz, expresó que “Este seminario se constituyó como un espacio de reflexión en el marco de la nueva Ley de Migración que está siendo debatida en el parlamento. Hemos convocado a parlamentarios, investigadores, instituciones públicas y de responsabilidad social, para analizar y debatir los principales tópicos de la ley. Asimismo, el seminario contribuyó con insumos para el debate parlamentario, ya que desde el Centro de Extensión del Senado y la Academia Parlamentaria, fueron solicitadas las síntesis de cada uno de los paneles.



Desafíos de la migración

En la oportunidad, el senador Álvaro Elizalde, destacó que “La migración si bien no es un fenómeno nuevo, está cobrando una dimensión que hasta hoy era desconocida (…) los desafíos no solo tienen que ver con la cultura sino también con el idioma, como la comunidad haitiana para quienes es más difícil integrarse a la sociedad. Las tasas de escolaridad de los migrantes en Chile son superiores a los chilenos. Estamos hablando de migrantes que tienen títulos profesionales y producto de las situaciones complejas que viven sus países buscan mejores perspectivas en Chile e incluso desarrollan trabajos para los que están sobre calificados. Tengo la convicción que, si hacemos bien las cosas, actuamos con responsabilidad, enfrentamos el populismo y los prejuicios vamos a hacer de este fenómeno algo productivo y constructivo para el futuro de Chile sea mejor”, afirmó.

En su intervención, el diputado Pablo Lorenzini, recordó su experiencia como migrante en España cuando tenía 20 años, país donde cursó su carrera profesional y posteriormente un doctorado en economía sin sufrir discriminación alguna como extranjero.

Sobre los desafíos actuales, Beatriz Villena, directora ejecutiva de la Fundación Madre Josefa, comentó que “El problema de la migración es un problema de Estado, y muchas de las organizaciones que trabajamos el tema estamos supliendo una obligación que es del Estado. Tenemos que reconocer que en nuestro país no tiene una ley migratoria correspondiente a nuestra realidad como país hoy”.

Jessiree Vásquez, comunicadora venezolana, indicó en la oportunidad que “La migración para los chilenos es algo nuevo y también eso tiene que ver con el tema gubernamental. Lo más importante que debemos hacer para que se den cuenta de estas nuevas necesidades, independiente de la ley antigua que nos rige, es sensibilizar. Soy parte de Chile y debemos seguir sensibilizando en la comunidad y organismos”, dijo.

Cabe consignar que, en la inauguración del Seminario, estuvo presente Monseñor Galo Fernández, administrador apostólico de la Diócesis de Talca y gran canciller de la UCM, quien antes de su llegada al Maule se desempeñaba como obispo presidente del Instituto Católico de Migración (INCAMI).

Además, asistió el diputado Celso Morales; Felipe Donoso, gobernador de Talca; Félix Martínez, encargado de la Oficina en Talca de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); Jaime Suárez, secretario Regional Ministerial de Educación; el Pbro. Luis Alarcón, vicario de la Pastoral Social de la Diócesis de Talca; Jorge Brito, director ejecutivo Fundación CRATE; Nayibe Chacón, representante de la Asociación Migrantes Venezolanos en Talca; Mercedes Leigh. jefe de la Unidad de Extranjería y Migración de la Gobernación de Talca; Renato Sepúlveda, editor de Diario El Centro; Ana Martínez, jefe de la Unidad de Participación y trato al Usuario del Servicio de Salud del Maule; Gustavo Espinoza, comisario jefe Policía de Investigaciones; y las académicas UCM, Dra. Ximena Quiñones y la Dra. Mariana Lázzaro- Salazar. También el Dr. Pablo González investigador de la Universidad de Talca.

La actividad fue organizada por el Centro de Estudios Migratorios e Interculturales de la UCM, en conjunto con el Centro de Extensión del Senado, la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, la Organización Internacional para las Migraciones y la Asociación de Universidades Regionales.