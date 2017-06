Nacional 02-06-2017

Nueva Línea 7 reducirá de dos horas a 28 minutos el tiempo de viaje entre Vitacura y Renca

Expertos valoran el impacto social del proyecto en la zona poniente y que facilite los traslados entre Cal y Canto y Las Condes, en línea con la expansión del centro.

En materia de transporte público, Renca es hoy una de las comunas más aisladas y deficitarias del Gran Santiago. Con apenas dos servicios troncales de buses (uno llega a Cal y Canto y otro a Pedro de Valdivia, en Providencia), sus habitantes pueden tardar hasta dos horas en llegar a sus empleos entre Santiago y Las Condes. Así le ocurre a Ana María Silva. A diario toma la Línea 412 de Express y luego combina con la Línea 1 de Metro, para llegar hasta Manquehue. "Toma todo el taco de la autopista (Costanera Norte) y en llegar al trabajo, fácil me demoro dos horas", dice. Con la Línea 7 que alista el Metro de Santiago, según consigna "El Mercurio", se demorará menos de media hora. El alcalde de Renca, Claudio Castro, sostiene que el proyecto hace justicia a su comuna. "Se hace cargo de falencias de conectividad (...). Hoy no estamos bien conectados con Cerro Navia, donde estará el Hospital Félix Bulnes, y el 90% de la población está inscrita en la red pública de salud", explica. El impacto de la llegada del metro, agrega, será incorporado al debate del nuevo plan regulador que busca ordenar el crecimiento de la comuna. Beneficios La futura línea del metro, que recorrerá 30 km y siete comunas (Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura), conectará el norponiente y el oriente de la capital en 28 minutos, un cuarto de las dos horas que hoy demora viajar entre Renca y Vitacura. En medio, habrá 20 estaciones en zonas de alta afluencia, como Manquehue, Vespucio, Pérez Zujovic, Baquedano, Cal y Canto, Huelén y El Cortijo. Fuentes del Ministerio de Transportes explican que si bien este trazado no es el que generaba mayor rentabilidad social (se había evaluado otro por Santa Isabel o Bilbao hacia el oriente), este lograba descargar más pasajeros a la Línea 1, la más hacinada de la red. Se estima que la Línea 7 atraerá a 10 mil pasajeros por sentido en hora punta que hoy usan el tramo más crítico de la 1. Para el urbanista Iván Poduje, la Línea 7 es una gran noticia: "Tiene dos grandes aciertos: integra comunas históricamente postergadas, como Cerro Navia, Renca y una parte de Quinta Normal, y reconoce la extensión del centro de Santiago hacia el sector del Parque Arauco, que ha formado un nuevo distrito de empleo con Nueva Las Condes. Esto permitirá aliviar la carga de la estación Manquehue de la Línea 1". Hasta ayer no estaba confirmado que la Presidenta Michelle Bachelet incluya este anuncio en su cuenta pública de hoy. Consultada, la ministra de Transportes, Paola Tapia, solo dijo que "el Gobierno está trabajando en el tema. Obviamente, nos preocupan los ciudadanos". No obstante, el intendente metropolitano, Claudio Orrego, dijo en radio Cooperativa que "tengo entendido que ese es el recorrido que efectivamente está (...) Si hay un lugar donde se ocupa intensivamente el automóvil es, precisamente, en el sector oriente, y esto es un desincentivo claro". Una de las incógnitas que se despejaron tras conocerse el trazado es el posible uso del modelo de concesiones, el cual había sido solicitado en los estudios por la Mandataria. Poduje plantea que debe ser evaluado para varias líneas en el futuro, mientras el presidente de la asociación de concesionarios (Copsa), Leonardo Daneri, sostiene que "las concesiones son una herramienta más para generar infraestructura" y que sería positivo evaluar el mecanismo para futuras extensiones de la red de metro.