Política 17-02-2018

Nueva Mayoría retoma conversaciones con la DC por presidencia de la Cámara de Diputados

Los diputados de la Democracia Cristiana descongelaron las relaciones con la Nueva Mayoría para poder lograr acuerdos en torno a la presidencia de la Cámara Baja.

En los últimos días de febrero, los partidos del bloque retomarán las conversaciones pensando en la futura oposición desde el 11 de marzo, cuando Sebastián Piñera llegue a La Moneda.

Las relaciones entre la DC y el resto del bloque estuvieron congeladas luego de que diputados del Partido Comunista y el Partido Socialista rechazaran al senador Andrés Zaldívar como miembro del Consejo de Asignaciones, pese a que finalmente el parlamentario fue elegido.

"Ese cargo (presidencia de la Cámara Baja) es muy importante para los efectos de hacer una oposición que sea pro positiva, que sea contundente, que permita una interlocución más de igual a igual con el nuevo Gobierno, así que eso es el objetivo central", aseveró el senador DC, Jorge Pizarro.

No hay claridad respecto a si el encuentro incluirá al Frente Amplio porque, según han expresado parlamentarios democratacristianos, apuntaría a la construcción de un conglomerado a futuro; aunque desde la directiva de la DC, el tercer vicepresidente Ramón Mallea sostuvo que el objetivo debiera ser más táctico y evitar que la derecha tenga la presidencia de la Cámara Baja.

"Con quienes estén por defender esas conquistas sociales es con quienes la DC se tiene aliar. ¿Qué tipo de alianzas? Alianzas que son simplemente tácticas, porque en lo que viene -en el corto plazo- no requerimos de alianzas políticas programáticas de fondo que impliquen una coalición o una alianza en el tiempo. Ese es un tema del futuro", aseveró.

Desde el Frente Amplio ya señalaron que no aspiran a presidir la Cámara Baja, con el diputado electo por el Partido Humanista, Tomás Hirsch, manifestando que "estamos dispuestos a no asumir lo que nos correspondería, que es un año como mínimo de presidencia en la Cámara, en el ánimo de construir este acuerdo".