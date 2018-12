Crónica 05-12-2018

Nueva solución wifi beneficiará a 6 mil alumnos de Universidad Católica del Maule

La Universidad Católica del Maule, UCM, en su constante afán de actualizar y modernizar sus tecnologías para garantizar calidad en los procesos educativos a sus estudiantes, ha instalado una solución escalable, simple de operar y amigable, que permite disminuir los tiempos de inactividad y no entrega de servicio de internet a alumnos y académicos. Se trata del proyecto desarrollado por la Dirección de Informática de esta casa de estudios.

Para lograr esta iniciativa se realizaron evaluaciones técnicas y funcionales con varios proveedores presentes en el país, los cuales presentaron diversas alternativas de conectividad para ambientes universitarios. Bajo este contexto la UCM se inclinó por la empresa Telefónica del Sur, que presentó la mejor alternativa de solución, quien junto a Cisco, con el software “Meraki”, se adjudicaron la implementación del proyecto.

En la ceremonia de firma de convenio y lanzamiento de la nueva solución participaron el vicerrector de Administración y Finanzas, Pablo Hormazábal, y el sub gerente Comercial de Empresas Telefónica del Sur, Marcelo Brito. La nueva implementación logra un avance significativo en la iluminación wifi en las distintas salas de clases y espacios comunes que anteriormente no se tenían cubiertos.

Dentro de las características del equipamiento se cuenta con antenas de mayor potencia en la emisión de la señal, lo cual permite lograr una importante cobertura además de triplicar la cantidad de dispositivos conectados de forma simultánea.

El convenio suscrito enmarca un conjunto de iniciativas de apoyo como prácticas, charlas y visitas, las cuales fomentan el intercambio de conocimiento con la Universidad Católica del Maule, apoyando la labor formativa, además de fortalecer la relación entre el mundo privado y la academia.