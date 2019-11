Crónica 12-11-2019

Nueva tecnología impulsada por INIA La Platina busca extender vida útil de frutas para consumo interno y exportaciones

Santiago, noviembre 2019.- Los consumidores consideran a las frutas como productos importantes en su dieta y son prioridad en la lista de compras, debido a que están asociadas a un estilo de vida más saludable. No obstante, a pesar de los esfuerzos por promover su consumo, debido a sus beneficios, su limitada vida útil -como consecuencia de las reacciones biológicas de deterioro o la presencia de microorganismos- sigue siendo un impedimento para ampliar distribución y su posterior consumo. Así lo explicó el encargado de la Unidad de Postcosecha de INIA, Bruno Bruno Defilippi, quien junto al especialista en envases para la industria agroalimentaria de INIA La Platina, Pablo Ulloa, trabajan en generar nuevas tecnologías de envasado para extender la vida útil de frutas.

Los envases son una parte importante en la cadena de alimentos y, especialmente, en los procesos de comercialización y distribución, debido a que cumplen diversas funciones, como la protección del producto frente a factores ambientales de contaminación y deterioro, entregan información al consumidor, además de facilitar la manipulación e identificación, detalló Ulloa.

En ese sentido, Defilippi se refirió a la importancia de generar nuevas tecnologías de envasado para productos perecibles como las frutas, siendo el envasado activo una de estas tecnologías que contribuyen a prolongar la vida útil, ya que mantiene las características del producto y asegura su inocuidad mediante la incorporación de compuestos que podrán interactuar con el alimento envasado. Sin embargo, estas innovaciones deben cumplir con una serie de requerimientos que van desde los productores a los consumidores, junto con mantener los estándares de seguridad y regulación de los alimentos y una máxima eficiencia en su proceso de producción. Adicionalmente, actualmente los consumidores están prefiriendo productos que sean lo más sustentable con el medio, es decir, que se utilice materiales de envases con características biodegradables y/o compostables.

“Es el caso que ocurre en los principales mercados de destinos de nuestros productos, ya que no sólo están prefiriendo productos envasados seguros e inocuos y que posean una larga vida útil, sino también que sean más amigables y sustentables. Por ello, la búsqueda de nuevos materiales de envases, con características biodegradables y/o compostables es una de las nuevas exigencias a los exportadores”, destacó Ulloa, quien agregó que estos tipos de materiales poseen un menor impacto ambiental en comparación a los materiales tradicionales derivados del petróleo, no obstante, sus propiedades deben estar bien estudiadas para incentivar y masificar su uso en la industria.