Nacional 03-03-2018

Nuevas irregularidades financieras en Carabineros: Contraloría detectó traspasos por más de $23 mil millones en Dirección de Bienestar

Contraloría detectó una serie de irregularidades en la Dirección de Bienestar (Dibicar) de Carabineros, en relación a dineros que debiera recibir como excedentes de la Mutualidad (Mutucar) de la misma entidad. Sin embargo, entre 2005 y 2016, el dinero no se ingresó a los registros y se usó para compensar deudas con la aseguradora.



Según consigna La Tercera, el documento fue enviado al fiscal nacional Jorge Abbott y al ministro del Interior, Mario Fernández. También recibió los antecedentes el fiscal Eugenio Campos, encargado de investigar el millonario fraude en Carabineros por $26 mil millones.



Entre los años mencionados, a la dirección de Bienestar le correspondió “recibir excedentes de la Mutualidad de Carabineros por un total de $23.574.074.551, monto que debió formar parte de su patrimonio de afectación fiscal”. Sin embargo, el informe apunta que “al cifra no ingresó en sus arcas, pues con ellos compensó deudas adquiridas con dicha aseguradora”.

Luego de las averiguaciones, la Contraloría concluyó que el mecanismo de compensar las deudas con Mutucar con los recursos que debía recibir de la entidad “resulta improcedente”. Mutucar es una corporación de seguros y sistemas de previsión para el personal activo de Carabineros, la Policía de Investigaciones y sus familias.

Sus estatutos consignan que el 40% de los excedentes serán para ayudar a los servicios de bienestar de carabineros, PDI y organizaciones de personal en retiro, y el 2% restante para el Departamento de Bienestar de los trabajadores de la mutualidad. No se indica que los excedentes sean repartidos entre los miembros del consejo administrativo.

Además, el informe de Contraloría señala que la Dirección de Bienestar de Carabineros no contabilizó los ingresos que generó como excedentes por más de $23 mil millones, ni las deudas que adquirió con la mutualidad por financiamiento inmobiliario, obras de reparación y compra de inmuebles.

Tampoco se contabilizó la totalidad de bienes raíces de la Dibicar, que asciende a $57 mil millones, pese a que los registros de sus propiedades ascienden a $124 mil millones según el avalúo fiscal.

De este modo, la Contraloría ordenó a Bienestar de Carabineros registrar en su contabilidad la deuda que mantiene con la Mutualidad, en un plazo de 30 días hábiles desde el 6 de febrero de 2018.

Además, el ente fiscalizador concluyó que “la institución deberá implementar un control de sus operaciones de endeudamiento, con el objeto de tener la certeza de la cuantía de sus compromisos financieros adquiridos con la mutualidad”.

Desde Carabineros descartaron ilegalidad en el traspaso de dineros: “La Dirección de Bienestar remitió en los descargos a la Contraloría una carpeta completa con títulos de dominio, los que acreditan que Bienestar adquirió con dichos fondos para su patrimonio de afectación fiscal diferentes inmuebles”, explicaron en un comunicado.