Crónica 10-02-2017

Nueve medidas de seguridad deben cumplir ladrilleros para retomar faenas en Cauquenes

Nueve son las medidas de seguridad que deben considerar los productores ladrilleros de la comuna de Cauquenes y que tras los incendios forestales se adoptó la restricción al uso de fuego en dichas faenas.

Las medidas fueron dadas a conocer a los más de 120 ladrilleros por el Gobernador Gerardo Villagra Morales, quien se encontraba junto al Alcalde Juan Carlos Muñoz y al Delegado del General de Ejército en la zona, Mayor Jorge Soto Áreas.

“Lo que hemos hecho es cumplir un compromiso, nosotros nos hemos reunido con los ladrilleros para poder enfrentar una medida restrictiva que puso el General de Zona, quien en definitiva es la persona que está a cargo de la seguridad, por lo tanto haciendo uso de sus atribuciones, instaló una norma preventiva para que no se generarán quemas en los sectores rurales y cercanos al radio urbano. Esto afectó a estos grupos y lógicamente con el correr de los días la gente comenzó a pedir que se levantara esta medida, pero el Ejército también en el uso de sus facultades tenía la norma del total ejercicio, hasta que por lo menos no termine la emergencia, situación que pudiera visualizar aún por lo menos dos o tres semanas más inclusive, lo que era muy complejo. Nosotros lo que hicimos fue tratar de buscar ciertas condiciones que nos permita ir volviendo a la normalidad, porque junto con enfrentar la emergencia, nosotros como Gobierno también estamos empeñados que la gente lo antes posible vuelva a sus tareas, a su vida habitual y en este caso puedan volver al trabajo que es lo que a nosotros nos preocupaba, por lo tanto llegamos a un acuerdo donde el General nos solicitó algunas medidas que fueron sancionadas por organismos técnicos como Conaf y Bomberos, se generaron nueve requerimientos para que los hornos puedan empezar a funcionar bajo previa visación en terreno por parte del mismo ejército, de manera que los que están cumpliendo con esa norma que son mínimas de seguridad y del manejo de los insumos que sirven en estos procesos no generen siniestros. Entonces lo que se va hacer junto con el municipio que a partir de hoy se van a realizar las visitas, porque ya hay varios ladrilleros que indicaron que están cumpliendo las normas, por lo tanto todo aquello que se compruebe en terreno se va a verificar y lógicamente con ello se va a instalar nuevamente la posibilidad de que puedan producir, para no estar esperando necesariamente que se levante la emergencia regional. Así que esto es una buena noticia, sin duda que genera una cierta incomodidad, pero son medidas restrictivas en la que deben cumplir ciertas exigencias, pero nos parece que es la mejor solución para acercar la posibilidad de que muchas personas que querían trabajar lo puedan hacer, eso es lo que a nosotros nos preocupaba, estamos dando cumplimiento, este fue un compromiso de la semana pasada, y hoy le hemos informado a todos los ladrilleros para que ellos y sus familias tengan una ventana, para poder partir con sus faenas ahora, y no tengan que esperar necesariamente el término total de la emergencia que puede ocurrir en dos o tres semanas”, dijo el Gobernador Villagra.





Medidas



Las medidas a considerar para los ladrilleros son:

• Construir cortafuegos alrededor del horno, con un ancho mínimo de 20 Mts. eliminando todo tipo de vegetación.

• Se debe mantener herramientas como palas, rozones y baldes alrededor del horno.

• Debe haber vigilancia permanente, durante el proceso de cocción de tejas y/o ladrillos.

• Disponer a lo menos dos tambores de 200 litros llenos de agua cerca del horno.

• Mantener la leña arrumada que se utilizará en la cocción de las tejas y/o ladrillos a lo menos a 10 Mts. de distancia del horno y a una altura no superior a dos metros.

• En el caso de que los hornos se encuentren cercanos a centros de poblados mantener una distancia mínima de 50 Mts.

• En el caso de que los hornos se encuentren cercanos a un bosque mantener una distancia mínima de 50 Mts. y cortafuego en la línea del bosque.

• Mantener letreros en donde se indique los números de emergencia en caso de ocurrencia de algún siniestro.

• Dar aviso a Carabineros del inicio y término del proceso de cocción de ladrillos y/o tejas.