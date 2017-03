Crónica 15-03-2017

Nuevo Cuartel de la PDI en Linares con faenas paralizadas hace 8 días

Con un paro de más de una semana producto de no pago de remuneraciones, los trabajadores de la obra del nuevo cuartel de la PDI en Linares, presionan por una solución.



Ayer, representantes de más de 70 funcionarios, la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Inspección del Trabajo y la empresa Ingeproc, dialogaron una solución, pero no se retoman faenas hasta el pago a concretarse el 30 de marzo.



Desde la empresa no existió un pronunciamiento sobre este conflicto, mientras que la Inspección Provincial del Trabajo ratificó la apertura de una investigación sobre esta materia, la que se suma a problemas originados el 2016, de paralizaciones por un día en forma reiterada, por el no pago de anticipos a los trabajadores.



GOBERNADOR



Al respecto, el gobernador de la provincia de Linares, Pedro Fernández, lamentó la situación y dijo que “en el sistema público uno quisiera que estas cosas no sucedieran, no obstante ocurre con empresas que no cumplen sus compromisos con los trabajadores. En el caso de la construcción del edificio de la PDI de Linares, la empresa ha incurrido en un incumplimiento con sus trabajadores, adeudando febrero y la primera quincena de marzo”.



“Hoy están paralizadas las obras y esperamos que en las reuniones con el Ministerio de Obras Públicas se determine qué va a pasar con la construcción. Si la va a realizar esta misma empresa u otra. Por el momento la empresa no se ha declarado en quiebra y ello significa que está vigente”, agregó la autoridad.



Actualmente la obra tiene un avance del 65%, y claramente este tipo de situaciones repercuten en los plazos estipulados previamente para la construcción del edificio.