Opinión 05-02-2020

Nuevo estudio contradice investigación de 2019 y afirma que consumo de carnes rojas sí es perjudicial para la salud



Ante los mensajes opuestos, un especialista aseguró que lo mejor es la ingesta con moderación, es decir, menos de 85 gramos por día.

Un nuevo estudio sobre el consumo de carne arrojó que las personas que comen carne roja y procesada tienen un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y muerte prematura, lo que contradice una investigación reciente que sugiere que reducir la ingesta tiene pocos beneficios para la salud. Los múltiples hallazgos pueden "dificultar que las personas entiendan lo que pueden parecer mensajes contradictorios sobre la comida", dijo Duane Mellor, dietista de la Universidad de Aston, en Reino Unido, que no participó directamente en ninguno de los estudios.

No obstante, mirando las investigaciones en su conjunto, él y otros dijeron que la moderación puede ser el mejor camino a seguir. "En este caso, comer cantidades moderadas de carne, incluida la carne roja (menos de 85 gramos por día), probablemente sea seguro", dijo Mellor. "Sin embargo, en aras de la sostenibilidad y la salud, sería razonable reducir la ingesta de carne (...) a los menos de 70 gramos por día recomendados sería algo sensato".

Una revisión de evidencias publicada en septiembre de 2019 encontró que reducir el consumo de carne roja y procesada trae pocos o ningún beneficio para la salud, pero esos hallazgos contradicen el consejo dietético de las agencias internacionales y suscitaron muchas críticas. Esta última investigación, realizada por científicos de las universidades estadounidenses de Northwestern y Cornell, y publicada el lunes en la revista JAMA Internal Medicine, halló que comer dos porciones a la semana de carne roja, carne procesada o ave está relacionado con un aumento de un 3% a un 7% en el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. También descubrió que comer dos porciones a la semana de carne roja o carne procesada, pero no de ave o pescado, se asoció con un alza de un 3% en el riesgo de todas las causas de muerte.

"Es una pequeña diferencia, pero vale la pena tratar de reducir la carne roja y la procesada", dijo Norrina Allen, profesora asociada de medicina preventiva en Northwestern, que dirigió el estudio. Agregó que comer carne roja "también está constantemente relacionado con otros problemas de salud como el cáncer".

El World Cancer Research Fund (WCRF) dice que la carne roja y procesada puede causar cáncer. Se aconseja comer solo cantidades moderadas de carne roja -vacuno, cerdo o cordero-, con un límite superior de 500 gramos de peso cocido por semana, y "poca, si alguna" carne procesada. Un panel de expertos que escribió en The Lancet en enero describió una "dieta ideal" para la salud humana y el planeta que indicó que el consumo promedio mundial de carne roja debería reducirse en un 50% y el consumo de nueces, frutas, verduras y legumbres debería duplicarse.