Nacional 26-06-2020

Nuevo estudio sugiere que el Covid-19 puede gatillar diabetes en pacientes



Un estudio publicado en la revista Nature plantea que hay evidencias suficientes para concluir que el Covid-19 puede gatillar diabetes agresivas en los pacientes que ya sufren dicha enfermedad.



Si se sabía que las personas que padecen esta enfermedad relacionada con el azúcar corren un riesgo grave con el Covid-19, ahora se conocen más antecedentes científicos.



Todo surgió cuando un joven alemán se contagió del nuevo coronavirus de sus padres. Los médicos le diagnosticaron diabetes tipo 1 y su médico, Tim Hollstein, del Hospital Universitario Schleswig-Holstein de Kiel, sugirió que la aparición podría estar relacionada con la infección viral.



Según Nature, "en la mayoría de las personas con diabetes tipo 1, las células inmunes del cuerpo comienzan a destruir las células β, que son responsables de producir la hormona insulina, en el páncreas, a menudo de forma repentina".



El doctor Hollstein sospechó que el virus había destruido sus células β, porque su sangre no contenía los tipos de células inmunes que típicamente dañan los islotes pancreáticos donde viven las células β. "La diabetes es dinamita si tienes Covid-19", agregó el doctor Paul Zimmet.



Pero todavía falta mucho: los investigadores quieren saber si el virus puede llevar a las personas que ya estaban en camino a desarrollar diabetes tipo 2 a un estado diabético, según informa la prestigiosa revista.



Hace unas semanas, una carta publicada en el New England Journal of Medicine por un amplio equipo de investigadores en el área, encontró relación entre la enfermedad del azúcar en la sangre y el nuevo coronavirus.



Aquellos pacientes con Covid-19 que ya tienen diabetes experimentan "complicaciones metabólicas graves", incluyendo problemas causados por niveles peligrosamente altos de azúcar en la sangre en diabéticos tipo 1 y 2. Lo publicado por Nature explica este fenómenos.