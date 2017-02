Crónica 15-02-2017

Nuevo Fallo Respalda la Gestión de la Asociación Canal Maule

Satisfecho se encuentra el presidente del directorio, José Manuel Silva tras conocer el fallo emitido por el Tribunal Electoral Regional (TER) que rechazó el recurso interpuesto por un par de regantes que no representan ni el 1% de la organización, buscando invalidar la elección del 13 de enero de 2016.

José Manuel Silva, presidente de la Asociación Canal Maule (ACM) señaló que “sabíamos que el proceso se había realizado según nuestros Estatutos, estábamos tranquilos, este fallo solo confirma que todo lo que hemos hecho tanto por el directorio anterior como por el que presido, ha sido bajo la norma correspondiente, jamás hemos actuado en forma irregular o con vicio, nuestro objetivo es y será siempre el bien de la Asociación.”

El año 2015, otro pequeño grupo de regantes, logró suspender la Asamblea Ordinaria al interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Talca, en esa ocasión los Tribunales también fallaron a favor del Canal Maule, por lo que, una vez conocido el fallo de la Corte Suprema, se realizó una nueva Asamblea, esta vez en forma extraordinaria, cumpliendo con todos los requisitos que dictan los estatutos de la organización. “Como entenderán el daño ya estaba hecho, estos actos solo entorpecen el correcto accionar del Canal Maule, crean grandes perjuicios a la administración, debemos destinar recursos económicos y humanos a resolver estas situaciones, quitando recursos a temas bastante más importante, sobre todo cuando estamos viviendo una de las peores sequías que existen en el Maule”, comentó el máximo representante de la ACM.

“Esto es tan grave –agregó José Manuel Silva- que esta temporada nos vimos perjudicados en la Comisión Nacional de Riego (CNR), donde estos mismos regantes que no son más del 1% de nuestros asociados, representados por Claudio González y Patricio Montecinos, sirviéndose de su demanda presentada en el TER, señalaron que no teníamos representante válido y lograron bajar asignaciones de recursos por más de 550 millones de pesos, generando un daño irreparable a todos nuestros regantes. Nuestro canal tiene 100 años y muchas necesidades de reparaciones estructurales, estos concursos representan nuestra única fuente de ingresos para realizar estos trabajos, por lo que, acciones como estas, solo producen un perjuicio enorme a la asociación”.

“La verdad es que lamento enormemente el daño que se le está haciendo a los regantes y a la Asociación Canal Maule, mi prioridad es y será siempre defenderlos. Es por esto que hago un llamado a la unidad, a no generar acciones que solo hacen perder tiempo y plata, un llamado a trabajar por el bien del canal y no por su destrucción”, agregó para finalizar el presidente.