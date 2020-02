Deporte 18-02-2020

Nuevo Head Coach para Weichafe Ariel López ex Jugador y Entrenador Internacional de Rugby

Con doble nacionalidad chilena – argentina, con 58 años. Sus inicios en la vida laboral se remontan a la década de los 80, cuando encontró su primer trabajo de Atención a pasajeros en el Aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires Argentina. Curso sus estudios básicos y medios en Belgrano. Estudio el maravilloso mundo de la publicidad.

Un poco de historia

En conversación con nuestro medio, el técnico Ariel López, dijo que “comenzó a jugar rugby desde los 5 años en el club San Martin de Buenos Aires. Su debut en primera fue a los 17, cuando corría el año 1980. Ese mismo año fui seleccionado juvenil argentino “Los Pumitas”, integrando después el seleccionado trasandino de menores de 23 años, luego recibí una invitación del Club Universidad Católica de Chile en 1985, y por tener familia en Santiago, acepté con mucho entusiasmo, siendo capitán de los cruzados con los cuales conseguí varios campeonatos. Tuve la ocasión de formar parte de la mejor gira Internacional a Sudáfrica, que haya tenido un equipo chileno hasta el día de hoy, con excelentes triunfos destacándose el doblegar al equipo Defence en Cape Town en 1989. Fui seleccionado chileno “Los Cóndores” desde 1985, participando en dos torneos sudamericanos y formando parte del Sud América XV, donde participaron tres jugadores chilenos representando a Sudamérica”.

Fuera de la cancha

Tuve una lesión en las rodillas, la cual me impidió seguir practicando este hermoso deporte que es el rugby. Pero, desde ese instante supe que ahora comenzaba una nueva relación con esta disciplina desde la “banca”. Por ello me prepare y llegue al primer equipo de Universidad Católica, donde logramos el campeonato. La Federación de Rugby de Chile, me envió a Sudáfrica, para estudiar y lograr mi certificación de entrenador de nivel Internacional. Con este certificado fui nombrado entrenador de la selección adulta “Los Cóndores”, participando en dos Campeonatos Sudamericanos.

Mi carrera como entrenador continuó en Canadá, donde me hice cargo de un equipo de rugby femenino de la provincia de Ontario y un equipo de rugby inclusivo, formado con jugadores con Síndrome de Down y actualmente invitado a ser Head Coach del Club de Rugby Linares, Weichafe que acepté sin dudarlo.

Objetivos Weichafe

La llegada aquí a Linares, tiene como principales desafíos, la formación de jugadores desde infantiles hasta juveniles, equipo femenino y del equipo adulto para obtener un excelente nivel para el club y por lo tanto para la ciudad de Linares. Queremos ser protagonistas del rugby en la región y luego a nivel país con metas a mediano plazo de incurrir en el campo Internacional, realizando giras fuera de Chile y por su puesto tener la oportunidad de recibir equipos extranjeros aquí en nuestra casa. La idea es fomentar en la juventud, colegios y en toda la comunidad, un proyecto que tenga como fin ser jugador o jugadora de rugby, con todo lo que eso implica, con un deporte que sea inclusivo, formadora de hombres y mujeres de bien, transformándose en un ejemplo de comportamiento dentro y fuera del campo de juego y un excelente aporte para la sociedad en general, especialmente a esta hermosa ciudad que me ha recibido con los brazos abiertos.



