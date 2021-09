Crónica 28-09-2021

Nuevo plan "Paso a paso" elimina fase Cuarentena, lo cambia por Restricción y añade Apertura Avanzada





El nuevo marco normativo tiene cuatro ejes, el pase de movilidad será un elemento clave y comenzará a regir este viernes 1 de octubre

Tras subrayar que la Alerta Sanitaria y el Código Sanitario permiten tomar y fiscalizar medidas para controlar la pandemia del covid-19, como por ejemplo, la limitación de aforos y la red integrada de salud, el Ministerio de Salud (Minsal) informó nuevos cambios al plan "Paso a paso", el cual comienza a regir este viernes 1 de octubre.

El nuevo marco normativo tendrá cuatro ejes: el primero elimina la fase Cuarentena y se cambia por Restricción, además de sumar una nueva etapa, Apertura Avanzada, por lo cual ahora serán cinco y no cuatro. "Se mantiene la estructura, pero se modifica la forma. Pasó de cuatro a cinco etapas, las cuales dependerán de la sitación sanitaria", explicó la ministra de Salud (s), Paula Daza, quien ayer encabezó el balance televisado de la pandemia, pues el titular de la cartera, Enrique Paris, se encuentra en Uruguay junto al Presidente Sebastián Piñera.

Por lo tanto, las fases serán: Restricción, Transición, Preparación, Apertura Inicial y Apertura Avanzada. Ahora las medidas se aplicarán de lunes a domingo, y no de lunes a viernes como es, hasta ahora, en el caso de Preparación. El segundo eje está relacionado con los aforos. De este modo, en Restricción se permitirá un máximo de 5 personas con o sin pase de movilidad; Transición 5 sin pase y 10 con el pase habilitado; Preparación será 10 o 25 según corresponda; Apertura Inicial de 20 a 50, y Apertura Avanzada de 20 si no cuentan este documento o sin restricción en caso de que todos los asistentes cuenten con pase de movilidad. En tanto que el tercer eje del nuevo plan tiene que ver con el pase de movilidad, que cobra mayor relevancia y que puede obtener toda persona que tenga su esquema completo de vacunación. "El documento permitirá la movilidad y aumentar aforos en espacios públicos o privados. Desde el 1 de noviembre se exigirá pase propio para menores desde 12 años", explicó la ministra (s), en una jornada en que comenzó la inoculación para menores entre 6 y 11 años en los establecimientos educacionales. El pase de movilidad, dijo la doctora Daza, se exigirá al momento de abordar transporte terrestre, como buses interregionales, y aéreo. Mientras que el cuarto eje será el reforzamiento de medidas de autocuidado, tales como el uso de mascarilla y al respeto de la distancia física de al menos un metro, la cual podrá ser fiscalizada dada la Alerta Sanitaria aún vigente por el SARS.CoV-2 que sumó 640 contagios. residencias sanitarias, las cuadrillas sanitarias y fono TTA", manifestó la ministra (s).