Crónica 21-06-2020

Nuevo portal Aprendo En Línea Docente cuenta con más de 20 mil recursos para aplicación del Currículum Escolar Priorizado



El objetivo de esta web es apoyar a los docentes en el aprendizaje remoto tras la suspensión de clases presenciales debido a la emergencia sanitaria.



El Ministerio de Educación incorporó en la plataforma aprendoenlinea.mineduc.cl un nuevo recurso web para reforzar el aprendizaje remoto. Se trata de Aprendo En Línea Docente y su objetivo es apoyar a los profesores en la aplicación del Currículum Escolar Priorizado, que fue elaborado por el ministerio tras la suspensión de las clases presenciales producto de la emergencia sanitaria.



La web contará con un total aproximado de 20 mil recursos pedagógicos: 5.500 guías, 3.000 actividades de evaluación formativa, 300 fichas pedagógicas, 300 videos, 30 videos de conferencias y 200 documentos de orientación, entre otras herramientas digitales.



Sobre la iniciativa, el secretario ministerial de Educación de la Región del Maule, Carlos Azócar, aseguró que en un sondeo preliminar, los profesores le han manifestado su satisfacción por el portal y valoraron los materiales disponibles.



“Hay que destacar este lanzamiento del Ministerio de Educación. Se valora mucho el trabajo que están realizando los educadores en todo Chile y desde el Ministerio de Educación estamos apoyándolos firmemente… muy contenta la gente por este nuevo portal; ayer en la tarde tuve llamados telefónicos de colegas que trabajaban conmigo y otros que me ubican que me felicitaban y estaban muy contentos con esta nueva plataforma que justamente tiene ese objetivo, apoyar a los profesores en la aplicación del curricular escolar y especialmente este currículum priorizado. Los colegas me decían que era tanta la cantidad de información y recursos pedagógicos que habían, que realmente le va a permitir organizarse, planificar y mejorar lo que están haciendo en este tiempo de pandemia”, destacó Azócar.





Para acceder a este portal, los profesores y directivos deben ingresar a aprendoenlinea.mineduc.cl y seleccionar el botón “docente”, en donde encontrarán las asignaturas y niveles que requieran desarrollar. Todas las asignaturas cuentan con recursos pedagógicos priorizados y en el caso de Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias, tienen aún más contenidos (guías por objetivo de aprendizaje priorizado, actividades de evaluación formativas y documentos que ayudarán a comprender la priorización, entre otros).



Cabe destacar que debido a la suspensión de clases presenciales de todo el sistema educacional, se estableció una priorización curricular que fue respaldada por el Consejo Nacional de Educación. Esta priorización es parte de un plan de recuperación de aprendizajes que se extenderá hasta el año 2021 y se aplicará a las asignaturas de todos los niveles desde prekínder hasta 4° medio.



Este nuevo sitio web contará con recursos para el desarrollo de contenidos técnico profesional, educación parvularia y educación de jóvenes y adultos; un repositorio de eventos en línea; información sobre próximos eventos y seminarios web; la opción de armar evaluaciones propias; acceso a herramientas digitales complementarias y también a textos escolares. Además, incluirá una categoría especialmente dirigida a la mantención de la lengua y la cultura de nuestros pueblos originarios ancestrales donde se incluyen guías, relatos, videos, diccionarios, entre otros, y lecturas complementarias.



Dentro de sus principales atributos, se cuenta la posibilidad de incorporar los recursos pedagógicos disponibles en la web directamente en la herramienta G Suite de Google, que permite realizar clases online y a la que los profesores del país pueden acceder a través de un convenio realizado por el Centro de Innovación del Mineduc.



En Aprendo En Línea Docente también existe un repositorio de eventos en línea, informacion sobre próximos eventos y los webinars ya realizados por la unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación.