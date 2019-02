Crónica 15-02-2019

Nuevo pulso en complejo volcánico Planchón Peteroa

A través de las cámaras de monitoreo instaladas en las inmediaciones del Complejo Volcánico Planchon Peteroa, se observó un aumento de la altura y flujo de la emisión de material particulado, llegando a alcanzar alturas de hasta 2000 metros sobre el nivel del cráter activo y en dirección noreste.

Referente a la señal de tipo y tremor, esta no presentó variaciones significativas con desplazamiento reducido que no supera 1 cm2.

Este aumento en la actividad superficial tiene un comportamiento similar al reportado el 1 de febrero pasado, sugiriendo un comportamiento oscilatorio del sistema volcánico, por lo que no se descarta la ocurrencia de nuevos episodios de similar energía o incluso mayores.

La alerta técnica, se mantiene en nivel Amarillo.