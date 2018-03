Política 07-03-2018

Nuevo reglamento interno de la Cámara que incluye aumento de días sin goce de sueldo divide a diputados

Algunos legisladores estiman que este tipo de cambios deben ser votados por los integrantes del nuevo Parlamento y no por los legisladores que terminan su período este domingo.

El proyecto que modifica el reglamento interno de la Cámara mantiene dividido a los diputados a sólo días de que terminen su período en el Congreso. Esto porque hay quienes estiman que este tipo de decisiones deben ser tomadas por los nuevos legisladores, que asumirá el domingo 11 de marzo, y no por quienes están de salida. mientras algunos defienden con mucha fuerza el hecho de que se vote mañana, hay otro porcentaje importante que dice que esto debe votarlo la nueva legislatura".

Según indicó el presidente de la Cámara, diputado Fidel Espinoza (PS), se había considerado votar este proyecto durante la sesión de ayer, sin embargo, no fue posible ponerlo sobre la tabla ya fijada, por lo que evalúa según las facultades que le permite el cargo, convocar a sesión extraordinaria para la tarde de este martes para revisarlo.

Las diferencias entre los legisladores apuntan a que este proyecto considera, por ejemplo, el aumento a 29 días sin goce de sueldo, también establece que la mesa directiva de la Corporación pueda votarse por lista y no en voto diferenciado para cada uno de los tres cargos (presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente). Además exige la proporcionalidad en la composición de las comisiones de la Cámara por coalición y no por partido político -algo especialmente anhelado por el Frente Amplio-, entre otros puntos administrativos. "Hay posiciones muy divididas dentro de los jefes de bancada: mientras algunos defienden con mucha fuerza el hecho de que se vote este miércoles, hay otro porcentaje importante que dice que esto debe votarlo la nueva legislatura", señaló Espinoza.

