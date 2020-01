Crónica 30-01-2020

Nuevo tranque de acumulación nocturna en Longaví da nueva impulso a pequeños agricultores

La comunidades de agua Tercera Maitenes y El Encanto del sector La Quinta Sur, de la comuna de Longaví, cuentan desde esta temporada con un tranque de acumulación nocturna de agua, co financiado a través del Programa de Riego Asociativo de INDAP.

Con la presencia del director regional de INDAP Oscar Muñoz, la institución del agro, realizó la recepción oficial de esta infraestructura, que se encuentra ubicada en un terreno de media hectárea aproximadamente y que fue adquirida de manera conjunta entre ambas comunidades de agua, para materializar una solución a los problemas de riego.

“Esta es una obra de mucha importancia productiva y social, ya que había un grupo de agricultores que estaban obligados a regar de noche, no pudiendo llegar con el agua a todo su terreno. Esto es también muy relevante, porque es manera de enfrentar la sequía, acumulando el agua y haciendo un uso más eficiente de ella, que es lo que queremos replicar en el resto de la región. Esta obra tubo un aporte de INDAP de alrededor de $60 millones, más el aporte de los socios, por alrededor de otros $7 millones y medio.”.

La obra consiste en la construcción de un tranque en tierra de 100 metros de largo por 40 metros de ancho y 3,6 metros de profundidad, la construcción de obras civiles de entrada al tranque con desarenador y la construcción de salida con tubería y válvula. Esto permitirá regar alrededor de 160 hectáreas físicas.

Luis Ortega, presidente del canal Maitenes, señaló que su comunidad era la que más problemas tenía por la falta de agua, ya que son solo 10 socios y cuentan con muy pocas acciones y casi no les llegaba agua a sus predios y con la que llegaba estaban obligados a regar de noche. “Nosotros acá hace como 5 años que no podíamos regar o que no nos llegaba el agua a nosotros, porque tenemos muy pocas acciones y tuvimos que unirnos con la comunidad del El Encanto y ahí compramos este terreno, media hectárea y comenzamos a postular a un tranque. Llevamos 3 años luchando para esto. Nos beneficia en que nosotros teníamos que juntar el agua con la otra comunidad, ellos regaban de día y nosotros de noche. Lo teníamos que hacer con linterna. Y esto nos saca de apuro, regamos de día, recuperamos la noche para el descanso. En mi caso, hace 3 años que no siembro casi nada o poquitito, solo para comer. Ahora no, porque ya el próximo año tendré que sembrar porque va a haber agua.”

En el sector los agricultores realizan cultivos tradicionales, pero también se dedican a los berries, espárragos y alfalfa, entre otros.

De la comunidad de El Encanto, su presidente Rigoberto Ascencio, destaca el trabajo colectivo entre ambas comunidades, que les permitió adquirir el terreno y postular a este tranque. “Para nosotros esto es fabuloso, porque como se presenta la sequía hoy en día esto es muy beneficioso, es una obra muy importante. Esto salió a través de INDAP, que ha sido un pilar fundamental para nosotros, al igual que la Junta de Vigilancia del Río Longaví .Es muy difícil poder unirse, ponerse de acuerdo, afortunadamente nosotros no hemos tenido problemas en este sentido. Es muy bueno tener este tranque. Nosotros somos 5 socios. También estamos contentos por la comunidad Tercera Los Maitenes, que regaban de noche, le convidábamos el agua en la noche. Ahora con el tranque ellos tendrán la comodidad de regar de día.”

En total a través de esta obra se beneficiarán cerca de 80 agricultores de este sector de la comuna de Longaví.