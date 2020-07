Nacional 25-07-2020

Nuevos ataques incendiarios: Sujetos quemaron bodega y dos tractores en Lautaro



Una casa, una bodega y dos tractores fueron quemados en un fundo en la ciudad de Lautaro, Región de La Araucanía.

En el lugar de los hechos se encontraron panfletos en apoyo a causa mapuche, específicamente a los comuneros que se encuentran en huelga de hambre, entre ellos, el machi Celestino Córdova.

En tanto, en Chol-Chol, dos taxibuses resultaron destruidos durante la madrugada en un estacionamiento de una empresa dedicada al rubro del transporte.

A la quema en el fundo mencionado, durante la noche también se agregó una casa abandonada, propiedad de la empresa forestal Arauco, en la localidad de Llico, en la comuna de Arauco, que hasta 2019 era ocupada por Carabineros de 2019 realizaban medidas de protección.

"No se encontraron indicios de qué produjo el incendio, llamando a la fiscal de turno, quien dispuso que la SIP de la Primera Comisaría de Arauco efectuará las labores de pericias en el sitio del suceso para aportar los antecedentes a la Fiscalía Regional", indicó el capitán de la mencionada unidad policial, Luis Arenas.

Otro incendio intencional ocurrió en un sitio eriazo en el kilómetro 8 de la Ruta Temuco-Cholchol, donde se encontraban estacionados cinco microbuses.

El capitán de guardia del Cuerpo de Bomberos de Temuco, Cristian Mellado, explicó que "se trató de fuego en dos microbuses en un sitio eriazo. Al llegar bomberos, se encontraban en completa combustión. En este sitio, además, había otros tres microbuses que no fueron afectados por el fuego".

"No tenemos bomberos, ni civiles lesionados producto de esta emergencia", agregó la autoridad bomberil.

Esta mañana también se registraron incidentes con cortes de rutas y barricadas en la comuna de Collipulli.