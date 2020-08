Nacional 09-08-2020

Nuevos cordones del Gran Concepción obligan a pasajeros a bajarse de un taxibus y pagar dos veces

Este lunes 10 de agosto alas 5:00 horas se activarános nuevos cordones sanitarios entre Penco-Concepción y San Pedro de la Paz-Coronel, motivo por el cual quienes utilicen el servicio de transporte público deberán tener salvoconducto, bajarse de un taxibus, caminar, tomar otro y pagar por segunda vez el pasaje.

Esta situación se repite en cada implementación de cordones sanitarios, debido a que el servicio licitado del Gran Concepción no tiene un sistema de integración, como si lo tiene el Biotrén, por ejemplo.

Jaime Aravena, seremi de Transportes del Biobío, explicó que “hemos gestionado con las líneas que operan en Penco, de tal manera de tener servicios de transporte público hasta el punto de control que va a estar en Cosmito y

también tener desde el lado de Concepción los mismo servicios que permitan acercar a ese punto de control, de tal manera que la gente pueda cruzar caminando y tomar transporte público con destino a Concepción y viceversa”.

Esa misma gestión se está realizando con las lineas de buses de Tomé, que están fuera del perímetro de exclusión.

Lo mismo ocurrirá con los pasajeros provenientes desde la Provincia de Arauco, Lota y Coronel, aunque aún no se cierra la gestión.

“Hay un costo que eso significa porque eventualmente personas que pagaban un solo pasaje hoy día para salir a trabajar tiene que pagar dos, pero como no tenemos integración, pago electrónico es imposible poder hacer

una integración tarifaria que permitiera pagar un solo pasaje o disminuido en el trasbordo”, precisó.

Los buses interurnabanos que van con destino al norte seguirán pasando por el camino a Penco para tomar la

Autopista del Itata.

Según Aravena “han manifestado su intención de continuar saliendo por esa vía, y eso significa que van a tener

que cruzar el punto de control porque tienen su control en el terminal, ahora también manifestaron que si transcurridos los días evaluaban que el tiempo de espera era demasiado ellos iban a solicitarnos salir por la Ruta a Cabrero”.

Por su parte el Bietrén entre San Pedro de la Paz y Concepción, suprimiendo los servicios que van y salen desde Coronel.