Nacional 17-10-2021

Nuevos derechos y capacidad fiscal: La tensión que deberá resolver la Convención

Derecho a la salud "en todas las políticas con enfoque en los determinantes sociales", a la educación, al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado; a la vivienda, la ciudad, a la tierra y al territorio, de las personas con discapacidad; y de disidencias y de diversidades sexuales. Esos son solo algunos de los tópicos que deberán ser tratados en la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, donde, a partir de este lunes, se irá configurando el catálogo de derechos sociales que podría contener la nueva Constitución. La Carta Fundamental vigente en su artículo 19 considera 26 derechos, de los cuales 11 son considerados sociales. Pero teniendo en cuenta el temario de la comisión de Derechos Fundamentales, ese número podría crecer y con ello no solo podría aumentar el gasto fiscal, sino también el riesgo de no poder cumplir las garantías y que se genere mayor judicialización y descontento ciudadano. Es la delgada línea sobre la cual deberán deliberar los convencionales, plantean académicos y especialistas.