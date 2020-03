Nacional 15-03-2020

Nuevos taxis básicos se suman al transporte público en Coyhaique

En un acto desarrollado en el Mirador Parque Río Simpson, en Coyhaique, se dio inicio formal a los servicios de transporte de 60 nuevos taxis básicos.

El aumento de plazas se gestó a comienzos del 2018, cuando los conductores "piratas" agrupados en el sindicato de "Trabajores Independientes del Volante" realizaron movilizaciones exigiendo regularizar su condición de transportistas informales.

Luego de las manifestaciones y tras sostener reuniones con las autoridades regionales, el Gobierno accedió a abrir una convocatoria a concurso para implementar nuevos taxis básicos en la región: 60 para Coyhaique, cinco para Chile Chico y uno para Puerto Aguirre, Melinka, Villa Mañihuales, Puyuhuapi y La Junta.

Angelica Vidal, presidenta del sindicato señalo que "este es como un premio que me dieron, porque la mayoría llevaba 16 años ilegales, como yo. Si bien no gané la inscripción, soy gnadora de todo esto que hay acá".

"En el caso de Coyhaique nos permitió regularizar un número importante de personas que se dedicaba el transporte informal, lo que conlleva seguridad y tranquilidad para los usuarios", indicó la intendenta regional, Geoconda Navarrete.

El parque para taxis básicos estaba cerrado desde el año 1998, por lo que estos 60 nuevos cupos responderían a la necesidad actual de la capital regional de Aysén.

"Durante años los transportistas informales trabajaron para regularizar su situación. Años de conversaciones y de puertas cerradas. No es fácil abrir un parque automotriz de taxis en ciudades tan pequeñas como Coyhaique, pero había una necesidad de mejorar las condiciones del transporte", dijo tras la ceremonia el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Fabián Rojas.

El trabajo en medios de transporte informales para muchos de los beneficiados era su única fuente de empleo. Otro grupo importante entre los beneficiados esta conformado por choferes de taxis básicos que debían pagar una cuota al dueño del vehículo.

Este 2020 la cartera centrará su labor en la apertura de nuevas inscripciones para taxis colectivos híbridos o eléctricos, además de taxis de turismo para el aeropuerto y un proyecto para buses de transporte público que recorrerá la periferia de Coyhaique.