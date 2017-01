Crónica 19-01-2017

Nuevosur activa campaña para proteger grifos durante el verano



• Sanitaria reiteró que mal uso de los artefactos no sólo afecta a la presión domiciliara, sino que amenaza el control de incendios.





Especialistas prevén que la zona central alcance este verano, temperaturas catalogadas como las más altas de los últimos 30 años. De esta manera, el Maule queda altamente expuesto a olas de calor e incendios forestales. Es por esta razón que Nuevosur desplego nuevamente una campaña informativa destinada a promover el correcto uso de grifos, ya que su operación ilegal representa un alto riesgo en esta temporada.



Ana María Cisternas, subgerente zonal de Nuevosur, señaló que “el mal uso de los grifos no sólo afecta la presión al interior de nuestras casas, sino que también a la calidad del agua potable que consumimos y el buen estado de las cañerías, aparte de poner en riesgo su capacidad para proveer agua durante el control de un incendio”. Por lo mismo, precisó que sólo personal de la sanitaria y Bomberos están autorizados para operarlos en caso de incendios.



Recordó que en la región, decenas de grifos son manipulados a diario por personas no autorizadas, y recordó que dicha intervención para refrescarse o para el uso de agua es un delito, según está establecido en el artículo 459 del Código Penal.



De esta manera, reiteró el llamado a que la comunidad denuncie la manipulación incorrecta al Centro de Ayuda de la sanitaria, haciendo hincapié en que “los más afectados son los propios vecinos, ya que al momento de un siniestro, los grifos no podrán funcionar correctamente”.



Nuevosur realiza esta campaña cada año, otorgando importancia también al ciclo integral del agua y potenciando el buen uso del recurso natural.