Crónica 15-09-2018

Nuevosur activó plan de contingencia por Fiestas Patrias

Nuevosur puso en marcha un plan de contingencia para asegurar la continuidad de sus servicios en Fiestas Patrias, una ocasión en la que históricamente se registran aumentos en el consumo de agua potable y considerando en particular lo prolongado de las fechas de celebración.



Julio Santivañez, gerente general de Nuevosur, explicó que la sanitaria ha tomado medidas, como la preparación de sus sistemas de producción de agua potable, revisión de grifos en las zonas de fondas y festividades, refuerzo de su personal de emergencia y turnos de alerta, sistemas de respaldo con grupos electrógenos y desplazamiento de estanques de emergencia en caso de cortes, todo en coordinación con Onemi y municipios, para enfrentar esta mayor demanda estacional e hizo un llamado a usar responsablemente los servicios.



Añadió que en estas fechas suelen observar un incremento en las obstrucciones que se generan por mal uso de alcantarillado, sobre todo por las altas descargas domiciliarias y de restaurantes de grasas y aceites. “Pedimos a las personas que no boten aceites o restos de grasa o comida por el lavaplatos; y que no arrojen basuras, restos de comida, bolsas plásticas y otros desechos al alcantarillado de sus casas, porque genera obstrucciones y rebases”, dijo Santivañez.



Nuevosur ha dispuesto las cuadrillas de emergencia necesarias para atender cualquier contingencia y resolverlas en el menor tiempo posible. Asimismo, se mantienen abiertos los canales de atención a través del teléfono 600 331 1000 y de Twitter, @nuevosur_cl.