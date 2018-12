Crónica 12-12-2018

Nuevosur aumenta inversiones para enfrentar mayor demanda estival de agua potable

Sanitaria destinó $ 898 millones en 2018 a un conjunto de acciones que aseguren el abastecimiento a la población tras un año seco.



Este año hubo déficit de precipitaciones respecto de 2017 y menor acumulación de reservas nivales en la región del Maule. No obstante, gracias a las inversiones y acciones desarrolladas por Nuevosur, no se prevén problemas de abastecimiento a la población.



En este contexto, Nuevosur optó por tomar resguardos extraordinarios. “El agua es el más básico de los servicios, así que decidimos tomar precauciones en exceso para evitar cualquier discontinuidad. El escenario más probable es que no haya problemas, pero preferimos estar preparados”, comentó Julio Santivañez, gerente general de Nuevosur.



En la región del Maule, el comportamiento de las fuentes subterráneas, que proveen el 93% del agua potable, ha sido normal. Aun teniendo en cuenta que el volumen de precipitaciones está por debajo de los rangos normales, y que existen menores reservas de nieve, se espera que durante el verano 2019 no existan reducciones considerables de niveles de la napa. No obstante, estos niveles están siendo monitoreados continuamente para detectar variaciones que puedan ser riesgosas. También hay vigilancia constante de las fuentes superficiales, en particular en las zonas costeras. Cabe mencionar que 22 comunas del Maule se encuentran bajo decreto de escasez hídrica dictado por el Ministerio de Obras Públicas, entre ellas, todas las de la costa (Curepto, Constitución, Chanco y Pelluhue).



Entre las principales obras desarrolladas en Maule, sobresale la ampliación del embalse de Iloca, la limpieza del embalse de Empedrado para aumentar su capacidad de 15.000 m3 a 19.000 m3, la revisión preventiva de la captación Quebrada Honda y la implementación de una captación en el estero El Carbón en Constitución y la habilitación de un pozo de reserva en Chanco, así como el arriendo de derechos de agua en Curepto.