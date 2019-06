Policial 01-06-2019

Nuevosur señala que mantiene dispositivo por lluvias que afectan a la región

Nuevosur informa que a pesar del sistema frontal que afecta a la región, su servicio se ha mantenido estable, no obstante la empresa reforzó su dotación en terreno y activó las alertas correspondientes en caso de emergencia.

El gerente general, Julio Santibáñez, informó que tras un día de temporal no se han registrado problemas importantes en la región. “Hasta ahora no se han presentado alteraciones en el servicio de agua potable y alcantarillado, a pesar de la gran cantidad de aguas lluvia que se introduce en nuestros colectores de aguas servidas, lo que produce en algunos puntos bajos de la red rebases puntuales en vía pública”. El ejecutivo agregó que las cuadrillas se encuentran en terreno monitoreando la situación para responder oportunamente ante alguna emergencia.

Nuevosur ha establecido turnos especiales en su centro de llamados, plantas de producción y tratamiento, así como personal y contratistas en terreno.

De igual forma se hace un llamado a la comunidad a no abrir las tapas del alcantarillado para evacuar aguas lluvias, ya que esta situación hace colapsar algunos sistemas de evacuación los cuales no están diseñados para este fin.

Nuevosur agradece que cualquier consulta o requerimiento se canalice a través de su Centro de Ayuda 600 33 11000 y desde celulares al *3311.

Finalmente, la empresa mantendrá un canal de información permanente y actualizado a través de los medios locales y sus twitter @prensanuevosur y @nuevosur_cl, para tranquilidad de sus clientes.