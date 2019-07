Opinión 05-07-2019

¡Nunca es tarde! Señor Director:

En la edición de “El Heraldo”, del sábado, 29 de junio pasado, tuve la grata noticia titulada: “Despiden a funcionarias que se acogen a Jubilación en el Instituto Politécnico” y ella se refería a las Sras. Haydeé Santos Cerda (59 años de servicios) y Yolanda Vergara Faúndez (47 años de servicios) y diría “toda una vida”. La Municipalidad y el Alcalde Mario Meza Vásquez, las despidieron con el marco de solemnidad que ellas se merecían.

Las conocí, en los 14 años que tuve el honor y privilegio de ser Director de ese importante establecimiento de Educación Técnico Profesional (1985 a 1999). A dicho titular le agregaría los conceptos de “meritorias, leales, abnegadas y de gran calidad humana”, lo cual en la perspectiva del tiempo y al momento de alejarse de sus funciones, les hago este merecido reconocimiento, pues es justo que así sea. Además ambas son ex-alumnas de dicho plantel educacional, el cual cumplió 73 años, partiendo en 1946 como Instituto Comercial.

La nueva estructura educacional, creó el escalafón referido a los Asistentes de la Educación, que contempla a los Profesionales Universitarios (Psicólogos, Trabajadores Sociales, Fonoaudiólogos y otros); los Paradocentes (Inspectores); los Administrativos (de Secretarias, Personal, Finanzas y otros) y los Auxiliares (Aseo, Portería, Alimentación, Nocheros, Choferes y otros).

Las Sras. Haydeé y Yolanda cumplieron, por largos años, funciones administrativas, saliendo “sin tachas y sin observaciones” de los controles de la Contraloría, de la Junaeb y Municipalidad. La primera como Jefe Administrativa y la segunda Ecónoma del Internado, que bajo mi Dirección tuvo sobre 300 alumnos, cuando el Politécnico llegó a 3 mil alumnos de matrícula, con una demanda que excedía su capacidad física y de infraestructura y su planta era cercana a las 200 personas.

Allí estuvieron todos los Directivos, Profesores, Auxiliares de la Educación, “poniéndole el hombro” como se dice con el máximo esfuerzo que ello significaba, para salir adelante, sin defraudar a la comunidad linarense y ellas nunca se restaron, por el contrario siempre proponiendo mejoras.

Liderado por la Municipalidad y la movilización de Linares fue creado este colegio a instancias del Comité Pro Instituto Politécnico que presidió el Alcalde Ireneo Badilla Fuentes; siendo Presidente de Chile Carlos Ibáñez del Campo. La construcción de su edificio e implementación de máquinas, equipos y mobiliario se hizo bajo su Gobierno, cuyo Proyecto fue pionero en el país, como el más moderno en esta modalidad de enseñanza, con sus Areas: Comercial, Industrial y Técnica Femenina.

Además de sus nombres, dejo constancia los de aquellos funcionarios (as), al igual que las nombradas, desempeñaron funciones administrativas, con idoneidad cuando dirigí este Colegio, para quienes no tuve esa necesaria palabra de reconocimiento de este momento, ya sea por Jubilaciones o traslados (no tuve conocimientos) y por nobleza me obliga a señalarlas: María Elides Parada (Secretaria de la Dirección); Patricia Díaz (Secretaria de UTP y de las 4 Muestras Educación – Empresa); Irene Saelzer y María Elena de Méndez (Inventarios); Miriam Campos (Finanzas); Nelda González (Bibliotecaria); Rózula de la Fuente y Sergio Verdugo (Jefes del Internado); Pedro Méndez (Personal); Luis Aedo (Adquisiciones) y Luis Matus (Estadística y Boletines de la Subvención).

¡Ahora lo hago al acogerse a Jubilaciones las Sras. Haydeé y Yolanda; pues nunca es tarde para ello!.



Raúl Balboa Ibáñez

Ex – Director del Politécnico