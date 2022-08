Social 07-08-2022

Nutricionista de la UCM aconsejó sobre la alimentación en deportistas para obtener el mejor rendimiento

- Cecilia Campos Pérez, nutricionista de la Dirección General Estudiantil de la Universidad Católica del Maule, recalcó la importancia de una dieta acorde para lograr todos los objetivos deportivos esperados en el alto rendimiento.

Las medallas de oro de Nicolás Massú y Fernando González en los JJ. OO. de Atenas 2004, el cuarto lugar del gimnasta Tomás González en Londres 2012, las tres medallas de Alberto Abarza en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 o las dos Copas América obtenidas por la Selección Chilena de fútbol tienen algo en común y es que ninguno de estos logros, tan celebrados en las calles del país, se habría concretado sin una rigurosa alimentación de cada uno de estos deportistas.

Es por ello, que Cecilia Campos Pérez, nutricionista de la Dirección General Estudiantil de la Universidad Católica del Maule (UCM) explicó la importancia de una dieta equilibrada para los deportistas de alto rendimiento y llamó a todas las personas a realizar actividad física.

“Ya sea que practiquen un deporte de alto rendimiento o una actividad física como hobby (…) la alimentación es clave en el desarrollo del rendimiento deportivo”, comenzó diciendo la experta.

Campos explicó que la proteína debe estar presente al finalizar cada ejercicio, con el objetivo de mejorar la regeneración muscular y evitar la pérdida de musculatura. “Junto con ello, una buena fuente alimenticia de frutas y verduras, para obtener los nutrientes y vitaminas necesarias para su regeneración muscular, evitar calambres o fatigas musculares y por supuesto buena hidratación, antes, durante y post ejercicio”, dijo.

Mejorar el rendimiento

La Nutricionista de la UCM hizo hincapié en que para lograr el óptimo rendimiento deportivo no basta con el entrenamiento físico, hay que complementarlo con la alimentación, debido a que si ésta es deficiente nutricionalmente “no podemos esperar a tener un buen rendimiento deportivo, porque no lo obtendremos”.

De igual forma indicó que los músculos necesitan nutrientes y descanso para su regeneración, por lo que mantener una dieta acorde, resulta fundamental.

“En cada tiempo de comida, debe haber un alimento proteico y también un alimento rico en carbohidratos de buena calidad, para que así obtengamos la energía necesaria para la realización del entrenamiento deportivo, algunos de los alimentos más usados en el deporte como buena fuente de energía son: Avena, granola, pastas, arroz, quínoa. Estos alimentos nos entregan la energía que necesitamos para hacer el ejercicio y al término de ella recuperamos con proteínas principalmente”, recomendó.

De igual forma advirtió que si la alimentación es rica en carbohidratos simples, como chocolates, galletas o comida rápida, el rendimiento sería más bajo de lo esperado. “La clave es tener buena hidratación siempre, buena ingesta de cereales, proteínas, frutas y verduras, y claro, alejarnos de los alimentos procesados, comida rápida o golosinas, inclusive el alcohol”.

Diversas disciplinas

Fútbol, tenis, Basquetbol, atletismo o halterofilia, son algunos de los muchos deportes que se practican a nivel mundial y en los cuales se requieren diversos nutrientes para lograr los objetivos, según explicó Campos.

“En el caso de los deportistas que requieren resistencia en el ejercicio, se recomienda una buena ingesta de carbohidratos de buena calidad, como los mencionados anteriormente, previo al ejercicio, pero también los días anteriores es necesario hacer una carga de carbohidratos previo a competencias, idealmente de 3 a 4 días antes, la ingesta de carbohidratos aumenta considerablemente, siempre en relación a los requerimientos del deportista. Al término de una competencia, se reponen energías con cereales, agua y también proteínas”, aconsejó.

Y agregó: “En el caso de la halterofilia (levantamiento de pesas), las ingestas de estos dos macronutrientes (carbohidrato y proteínas) se ven mucho más aumentados constantemente, debido a que los entrenamientos son más de fuerzas y se rompe mayor cantidad de músculos, por ende, la regeneración muscular debe ser mayor y más rápida”.

De igual forma, la profesional de la UCM aconsejó a todas las personas que realizan actividad física no necesariamente para el alto rendimiento, sino que, por el cuidado de su salud.

“La base de un ejercicio es la alimentación y con esto no me refiero a tener una alimentación restringida, sino que, muy por el contrario, que sea una alimentación variada, en donde incorporen frutas, verduras en sus comidas, cereales, alimentos de origen animal o vegetal, idealmente no excluir alimentos de ningún tipo. Si por su parte, es importante disminuir la ingesta de alimentos más azucarados o más procesados, como galletas, snacks, pasteles, frituras, comida rápida, gaseosas, ya que muchas veces se cae en el error, de comenzar a realizar ejercicios y con ello se da más libertad al aumento de comidas ricas en grasas y azúcares, obteniendo así menos beneficios por ejercicio y menos rendimiento”, cerró la experta de la Universidad Católica del Maule.