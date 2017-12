Crónica 23-12-2017

Nutricionista U. Mayor responde las 5 dudas más comunes sobre las cenas de Fin de Año

- ¿Qué alimentos o bebidas evitar? ¿Es posible no subir de peso? La académica de la Escuela de Nutrición, Carolina Pye, entrega una guía saludable para no sufrir las consecuencias de los últimos días de este 2017.



¿Cuántas calorías tienen las papas duquesa? ¿Cómo se recomienda preparar el pavo navideño? Las Fiestas de Fin de Año son sinónimo de cenas familiares y varios desarreglos en cuanto a la alimentación. Con el fin de evitar subidas excesivas y cuidarnos de cara al verano, consultamos con la nutricionista y académica de la Universidad Mayor, Carolina Pye, sobre los riesgos y beneficios de los productos más tradicionales en las cenas de Navidad y Año Nuevo.



1.- ¿Con qué alimentos típicos hay que tener cuidado en estas Fiestas de Fin de Año?

“Sin duda, debemos cuidar el consumo de bebidas alcohólicas, vigilar el “picoteo”, que también puede ser muy calórico, y el postre, donde se pueden buscar preparaciones que contengan más fruta y menos azúcar, como por ejemplo el chocolate amargo. Además, podemos preparar platos en base a pescados o carnes más livianas, como cortes magros, entre los que se pueden considerar el solomillo de cerdo o el filete de vacuno, junto con agregados en base a verduras, como budines y tortillas”.



2.- El pavo es una de las comidas más tradicionales. ¿Qué recomienda a la hora de prepararlo?

“Ojalá se opte por preparaciones más livianas. Por ejemplo, el tradicional pavo asado, si es que no se le incorpora grasa, es bastante liviano, pero también dependerá del acompañamiento. Cualquier receta en base a verduras, en las que no se agreguen tantos condimentos ni materia grasa, sería una alternativa más liviana. Si se agregan salsas, lo ideal es que sean elaboradas en base a verduras y no se incluya crema ni mantequilla”.



3.- ¿Qué tan altas en calorías son las papas duquesa?

“Si se preparan fritas, unas 15 unidades pueden aportar fácilmente más de 300 kcal .En cambio, si son preparadas al horno, pueden bajar a la mitad. La invitación es a comerlas, pero como parte de un acompañamiento y que no sea el exclusivo agregado del plato”.



4.- ¿Qué ingredientes se pueden usar para cocinar un Pan de Pascua que no sea tan alto en calorías?

“Se puede utilizar parte de la harina en su versión integral, cambiar la mantequilla por aceite, utilizar menos azúcar, reemplazándola por azúcar integral o endulzantes, y agregarle menos frutas confitadas. En este punto, es mejor utilizar frutos secos, que si bien pueden ser más calóricos, sus calorías provienen de nutrientes positivos para el organismo (grasas de buena calidad y proteínas). En cambio, las frutas confitadas solo aportarán calorías provenientes del azúcar.



5.- ¿Qué bebidas alcohólicas son las que menos calorías aportan?

“Los espumantes y la cerveza son los menos calóricos. Por otro lado, los más calóricos son los que incluyen azúcar en su preparación, así como bebidas con mayor grado alcohólico, como whisky, ron, pisco o vodka.

Por otra parte, dentro de los tragos típicos de estas fechas, un vaso de cola de mono supera las 180 calorías. Así que, si se puede, es mejor prepararlo en casa, ya que se pueden reducir las calorías al utilizar leche descremada y reemplazar el azúcar tradicional por alternativas menos calóricas o incluso algunos endulzantes. En tanto, la champaña o espumante solo aporta 80-90 kcal en una copita de 100cc., pero si le agregas ½ bolita de helado de piña, el aporte aumenta a 120kcal”.