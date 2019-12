Deporte 07-12-2019

Nutrida agenda deportiva para este fin de semana en Linares

Rugby, Básquetbol, mountanbike y liguilla del fútbol amateur serán parte de la cartelera

RUGBY

Comenzaremos por orden cronológico. La ovalada tendrá la versión numero 12, del torneo de Seven Linares, copa Rodrigo Otay Alarcón. Carlos Carvajal, presidente del club Weichafe, dijo que “todo parte hoy al mediodía en la cancha principal del estadio Tucapel Bustamante Lastra. Ya están confirmados los equipos de Curicó, Talca, Parral y Linares. Esta es la segunda fecha del circuito Maule Rugby. La primera jornada se disputó en la ciudad de Talca, donde el elenco de Weichafe, obtuvo un segundo lugar. Por eso la tarea en casa es lograr el primer lugar, que nos permita clasificar al Seven del sur ha realizarse el 14 de diciembre. Los dos primeros equipos de ambas fechas, logran pasaje directo al torneo. Por eso aprovecho la oportunidad para invitarlos al Seven de Rugby, que organizamos como club a contar de las 12:00 horas. La entrada es liberada, donde estaremos jugando en la modalidad 7por 7, con la presencia de los mejores equipos desde la sexta a la octava región”.

BASQUETBOL

Hoy también, pero en gimnasio Ignacio Carrera Pinto, se disputarán las semifinales y finales del torneo regional de basquetbol Maule Sur. Los partidos se iniciarán desde las 11:00 de la mañana y la entrada es gratuita. Linares MYT, será el cuadro que luchará por llegar a la gran final de la tarde.

MOUNTABIKE

Por la tarde comenzará el primer campeonato escolar de MountainBike. La inscripción es gratuita para niños desde los 4 hasta los 15 años. El lugar escogido para desarrollar esta competencia, será al costado de Sodimac. Para los participantes habrá medallas, trofeos y colaciones para todos, para que puedan disfrutar de la alegría del mountainbike. La actividad se inicia a contar de las 19:00 horas.

LIGA A 1 FEVOCHI

Los dirigidos por Jaime Grimalt deberán nuevamente desplazarse a la región metropolitana, para jugar sus dos partidos. Hoy desde las 12:30 horas, enfrentarán al único equipo que les ha ganado, el sexteto de Doñihue, en el gimnasio CEO 2. En tanto que mañana a la misma hora y en el mismo recinto deportivo deberán jugar con Stadio Italiano. Los “rayados” buscan su paso a la siguiente fase del torneo más importante a nivel nacional de Vóleibol, organizado por FEVOCHI. Linares va por su novena copa.

PRIMERA FECHA

Este domingo desde las 09:30 horas, en la cancha del Club Deportivo Vara Gruesa, se dará el vamos a la Liguilla de la AFAL que buscará a los acompañantes de los campeones al torneo de fútbol más importante a nivel regional. La jornada la abren los “tatitas” de 50 años, donde el Club Deportivo Estudiantil de Longaví se enfrentará a Juventud Católica. Luego de finalizado este duelo, jugarán en la misma categoría los elencos de Panimávida con Sergio Livingstone. En 45, desde las 11:50, Unión Colbún se medirá con Juventud Católica, y Estudiantil con Alianza. Senior de 35, Vara Gruesa con Sergio Livingstone y Unión Colbún con Juventud Católica. Finalmente, en la serie de Honor, desde las 17:30 horas, jugarán Vara Gruesa con Panimávida, mientras que, de fondo, cerrando la primera fecha de la Liguilla, organizada por la AFAL, Sergio Livingstone le mostrará los dientes a Unión Colbún. La entrada tendrá un valor de $1.500.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo