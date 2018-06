Nacional 05-06-2018

OAS: Chile Vamos pide a la fiscalía investigar financiamiento de la campaña de Bachelet de 2013

Además, los diputados del bloque oficialista pedirán una sesión especial en la Cámara para poder abordar el tema, a la vez que analizarán la conformación de una nueva comisión sobre la materia

Una reunión con el fiscal nacional, Jorge Abbott, sostuvieron esta tarde diputados de Chile Vamos, quienes le solicitaron investigar el financiamiento de la campaña presidencial del 2013 de la ex Mandataria Michelle Bachelet. Esto luego que se conocieran informaciones sobre supuesto vínculos entre ex personeros de la Nueva Mayoría y la empresa brasileña OAS. Al término de la cita, la diputada de RN Paulina Núñez, comentó que también le pidieron que "a través del convenio internacional que firmó nuestro Ministerio Público con la Procuraduría General de Brasil, podamos insistir que ésta acceda a la delación compensada que Léo Pinheiro ofreció en su oportunidad. Recordemos que él, entre los temas que ofreció a su Ministerio Público estuvo, textual, que OAS había entregado recursos para financiar la campaña de Michelle Bachelet". hemos entregado una denuncia para solicitarle al Ministerio Público que investigue aquellos hechos que ayer hemos conocido a través de la prensa todos los chilenos, nuevos antecedentes vía correo electrónico y diferentes gestiones que hacía Martelli, el recaudador de los recursos para la campaña de Bachelet, y Eduardo Frei, y por lo tanto, que se investigue la campaña, y los recursos que llegaron el 2013 a la campaña de la ex Presidenta Michelle Bachelet" Paulina Nuñez Junto a ello, la diputada Núñez agregó que "además hemos entregado una denuncia para solicitarle al Ministerio Público que investigue aquellos hechos que ayer hemos conocido a través de la prensa todos los chilenos, nuevos antecedentes vía correo electrónico y diferentes gestiones que hacía Martelli, el recaudador de los recursos para la campaña de Bachelet, y Eduardo Frei, y por lo tanto, que se investigue la campaña, y los recursos que llegaron el 2013 a la campaña de la ex Presidenta Michelle Bachelet". "Nosotros estamos pidiendo que se investigue la campaña presidencial del año 2013, de la entonces candidata y ex Presidenta Michelle Bachelet", apuntó, agregando que el fiscal Abbott ha accedido a investigar. Por su parte, el diputado UDI Juan Antonio Coloma precisó que "acá hay una persona que aparece de nexo en ambas campañas, que es la participación de Giorgio Martelli, como operador político y recaudador, que nos parece urgente que se investigue todo". "Si hubo o no financiamiento irregular no sólo en la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet, sino que también en la precampaña, hay que recordar cómo se mantuvo este comando que operó cuándo ella llegó a Chile con muchas personas que después fueron sus ministros, es importante saber de dónde se pudo haber obtenido financiamiento", precisó Coloma. Finalmente, el diputado de RN Sebastián Torrealba, explicó que "pediremos una sesión especial de la Cámara de Diputados para poder investigar estos temas (...) aquí hay que investigar todo, los chilenos necesitan que se sepa la verdad con respecto al financiamiento de campañas políticas". Junto a esto, Torrealba recordó que la comisión OAS1 terminó sin un informe porque se acabó el periodo parlamentario, por lo que "vamos a recabar toda la información para ver si es posible levantar una comisión investigadora OAS 2 que nos va a permitir poder llegar a las responsabilidades políticas, pero al mismo tiempo poder entregarle a la fiscalía más antecedentes para poder llegar a la verdad".