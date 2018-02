Nacional 04-02-2018

Obispo Barros por investigación del Vaticano en su contra: "Siempre recibo con mucha fe lo del Santo Padre"

Este viernes, el obispo de Osorno, Juan Barros, se refirió por primera a la decisión del Papa Francisco de enviar a Chile al arzobispo de Malta y experto en casos de abusos al interior de la Iglesia, Charles J. Scicluna, para que se reúna con las víctima de Karadima. Tras encabezar la ceremonia del Día de la Candelaria, el religioso evitó en primera instancia referirse a la investigación contra él, sólo comentando no distraer "esto tan precioso del pueblo de Dios con otras cosas", según consignó 24 Horas. Al ser consultado nuevamente por la decisión del Sumo Pontífice, Barros aseguró que "como hijo de la Iglesia, siempre recibo con mucha fe lo del Santo Padre. Para uno como sacerdote, lo que siempre quiere es hacer la voluntad de Dios". Durante su viaje a Chile, el Papa Francisco pidió perdón a las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia, pero la presencia de Barros en tres de sus actividades oficiales produjo la crítica contra el líder del Catolicismo. Además, al ser consultado respecto a la participación de Barros, el Sumo Pontífice aseguró que no había "pruebas" contra él, declaraciones por las que después se retractó, explicando que se equivocó en sus palabras, pero recalcando que no tienen antecedentes respecto a las acusaciones de las víctimas de Karadima, quienes señalan al obispo de Osorno como encubridor de los abusos.