Crónica 18-04-2018

Obispo de Linares: “Estoy disponible para lo que resuelva el Papa”

Monseñor Tomislav Koljatic se refirió a la eventualidad de que se solicite la renuncia a algunos obispos por la investigación del caso Karadima

Ayer, en conferencia de prensa, el Obispo de Linares Tomislav Koljatic abordó el tema de la investigación de la Iglesia Católica por el caso de los abusos cometidos por Fernando Karadima y el trascendido de que eventualmente se le pediría la renuncia a cuatro Obispos, en calidad de encubridores, y en ello fue categórico al señalar que “estoy disponible para lo que resuelva el Papa”.

Se menciona como parte del círculo cercano a Karadima al obispo de Osorno, Juan Barros; el obispo auxiliar de Santiago, Andrés Arteaga; el líder de la Diócesis de Talca, Horacio Valenzuela, y al obispo de Linares, Tomislav Koljatic. Este último señaló que “tal vez yo no fui lo suficientemente lúcido para comprender lo que estaba ocurriendo".

“El Santo Padre ha citado a todos los obispos a Roma, para sanar estas heridas y recomenzar un camino de confianza. Lo que más pedimos es estar en estado de oración, buscar la voluntad de Dios y el bien para todos, que podamos ser una Iglesia siempre más fiel al Evangelio”, afirmó.

Monseñor Koljatic también envió un mensaje a los fieles de la Diócesis de Linares, manifestando que “les agradezco el cariño inmenso que hemos compartido en estos 15 años. He tratado de ser un buen pastor, cercano a ellos, servidor, y es claro que no hay ningún cuestionamiento a mi ministerio episcopal. Nunca he recibido una acusación de nadie. Ahora tenemos que entrar en un estado de oración para que el Espíritu Santo nos ayude a buscar caminos y lo mejor para la Iglesia”.