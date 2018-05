Crónica 15-05-2018

Obispos chilenos por abusos: "no teníamos la capacidad para entender qué pasa con las víctimas"

Previo a la reunión con el papa Francisco, los obispos chilenos, representados por Fernando Ramos y Juan Ignacio González, sostuvieron una conferencia de prensa en la que expusieron sus expectativas sobre el encuentro.

Consultado sobre por qué la iglesia no reaccionó antes ante los casos de abuso sexual y encubrimiento, González contestó: "Es interesante conocer cómo funciona la iglesia, es probable que el santo padre tenga más información que nosotros".

"En los casos que hemos conocidos, hemos hecho lo que está en nuestras manos", agregó.

González también explicó por qué apoyó a Juan Barros durante la visita del Papa a Chile, pese a las denuncias de que encubrió los delitos de Fernando Karadima. "Lo que hice fue estar ante el hermano que sentí herido, solo, un poco abandonado. Eso lo hace cualquier cristiano. Monseñor Juan estaba muy solo y cuando uno está solo necesita compañía. Lo hice por caridad", dijo.

Ramos, por su parte, reiteró que los obispos están con las víctimas. "Atender al dolor de las víctimas es un imperativo moral muy grande. Así como Jesús dice que hay que entregar el perdón hasta setenta veces siete, parafraseando al señor, quizás tenemos que pedir perdón no sólo siete veces sino hasta setenta veces siete", dijo.

Además, explicó que las denuncias de abusos han dejado en "shock" a la comunidad cristiana y que se han demorado en reaccionar por falta de preparación. "No teníamos ni la preparación ni la capacidad para entender qué pasa con las víctimas, por qué se demoran tantos años en declarar las atrocidades que ha sufrido", dijo.